Ankara meydan muharebesi!

ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE maçının 88. dakikasında kavga çıktı, oyuncular birbirine girdi... Hakem Mete Kalkavan maçı durdurmak zorunda kaldı. Yüzüne top gelen Miha Zajc yerdeyken oyuna devam edilmesine kızan Mehmet Ekici ve Canteros arasındaki itişme sonrası ortalık karıştı. Teknik adamlar, yedek kulübeleri, görevliler herkes bir anda sahaya girdi. İki takım futbolcularını sakinleştirildi.
Mete Kalkavan, VAR incelemesi yaptı. Ardından olaya karışan futbolcuları etrafına çağıran Kalkavan, Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Ankaragücü'nden Moke'ye sarı kart gösterdi. Mehmet Ekici ve Canteros'a kırmızı kart çıktı. Ekici bu kart sonrası Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
HARUN TEKİN DERBİDE CEZALI DEĞİL!
Yayıncı kuruluş Harun Tekin'in de gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştüğünü belirtti ancak kısa süre sonra bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Sonrasında yalyıncı kuruluş bu hatayı düzeltti. Görev verdilmesi durumunda Harun Galatasaray derbisinde görev alabilecek. Dün kaleci Harun'un 2 net kurtarışı vardı.
Mete Kalkavan, VAR incelemesi yaptı. Ardından olaya karışan futbolcuları etrafına çağıran Kalkavan, Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Ankaragücü'nden Moke'ye sarı kart gösterdi. Mehmet Ekici ve Canteros'a kırmızı kart çıktı. Ekici bu kart sonrası Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
HARUN TEKİN DERBİDE CEZALI DEĞİL!
Yayıncı kuruluş Harun Tekin'in de gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştüğünü belirtti ancak kısa süre sonra bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Sonrasında yalyıncı kuruluş bu hatayı düzeltti. Görev verdilmesi durumunda Harun Galatasaray derbisinde görev alabilecek. Dün kaleci Harun'un 2 net kurtarışı vardı.
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