Ankaragücü - Fenerbahçe maçında şok kavga! İşte Mehmet Ekici ve Hector Canteros arasındaki gerginliğin görüntüleri
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. 1-1 sona eren karşılaşmada dakikalar 87'yi gösterdiğinde şok bir kavga yaşandı. Fenerbahçe'ni yıldız futbolcusu Mehmet Ekici ile Ankaragücü futbolcusu Hector Canteros arasındaki yaşanan gerginlik sahayı karıştırdı. İşte Ankaragücü -Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan gerginliğin görüntüleri...
07.04.2019 18:38
- Son Güncelleme: 07.04.2019 18:55
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