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Ankaragücü - Fenerbahçe maçında şok kavga! İşte Mehmet Ekici ve Hector Canteros arasındaki gerginliğin görüntüleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. 1-1 sona eren karşılaşmada dakikalar 87'yi gösterdiğinde şok bir kavga yaşandı. Fenerbahçe'ni yıldız futbolcusu Mehmet Ekici ile Ankaragücü futbolcusu Hector Canteros arasındaki yaşanan gerginlik sahayı karıştırdı. İşte Ankaragücü -Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan gerginliğin görüntüleri...

07.04.2019 18:38 - Son Güncelleme: 07.04.2019 18:55
Fenerbahçe - Ankaragücü maçında şok kavga! İşte Mehmet Ekici ve Hector Canteros arasındaki gerginliğin görüntüleri

Ankaragücü - Fenerbahçe maçında kavga! Oyuncular birbirine girdi...

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında şok kavga! İşte Mehmet Ekici ve Hector Canteros arasındaki gerginliğin görüntüleri

87. dakikada Canteros ve Zajc arasında başlayan gerginliğe iki takım futbolcuları ve teknik heyeti de dahil oldu.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında şok kavga! İşte Mehmet Ekici ve Hector Canteros arasındaki gerginliğin görüntüleri

Zajc yerdeyken Ankaragücü oyuncusu Canteros topu dışarı atmayınca Mehmet Ekici bir anda Canteros'un yanına koştu.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında şok kavga! İşte Mehmet Ekici ve Hector Canteros arasındaki gerginliğin görüntüleri

Daha sonra Mehmet Ekici ile Tito arasında itişme yaşandı. Bu andan itibaren ortalık karıştı...

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında şok kavga! İşte Mehmet Ekici ve Hector Canteros arasındaki gerginliğin görüntüleri

G.SARAY DERBİSİNDE YOK!

Mete Kalkavan VAR'dan gelen görüntüler neticesinde Mehmet Ekici kırmızı kart gördü.

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