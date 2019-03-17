Fatih Terim asla yarışı bırakmayacaklarının mesajını verdi:​​ Son düdüğe kadar!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesi futbolcularını motive etti. Tecrübeli hoca, Başakşehir'in 8 puan farkla lider olmasının çok önemli olmadığını takıma anlatarak, "Ligde her şey olabilir. Başakşehir'in ne yapacağına bakmayın. Önemli olan bizim her maçı kazanmamız" dedi.
ÖNCE BURSASPOR'A ODAKLANIN
Önce Bursaspor maçına odaklanmalarını oyuncularından isteyen Terim, "Her maçı tek tek düşüneceğiz. Yarışı asla bırakmayacağız. Son düdüğe kadar devam edeceğiz. Bursaspor kritik bölgede. Bu maçı kazasız belasız atlatmamız gerekiyor" diye konuştu.
ASLAN'DA 3 İSİM CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Bursaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Luyindama ve Badou Ndiaye'den sarı kart gören futbolcu Evkur Yeni Malatyaspor karşısında oynayamayacak.
ÖNCE BURSASPOR'A ODAKLANIN
Önce Bursaspor maçına odaklanmalarını oyuncularından isteyen Terim, "Her maçı tek tek düşüneceğiz. Yarışı asla bırakmayacağız. Son düdüğe kadar devam edeceğiz. Bursaspor kritik bölgede. Bu maçı kazasız belasız atlatmamız gerekiyor" diye konuştu.
ASLAN'DA 3 İSİM CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Bursaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Luyindama ve Badou Ndiaye'den sarı kart gören futbolcu Evkur Yeni Malatyaspor karşısında oynayamayacak.
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