Başakşehir adım adım şampiyonluğa yürüyor. Abdullah Avcı'nın ekibi evinde F.Bahçe'yi 2-1 yendi. Henüz 1 dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Eljif'in ceza sahası içindeki vuruşu Mert'te kaldı. 15'te Robinho'nun vuruşunu kaleci Volkan Demirel kurtardı. 18'de Başakşehirli İrfan Can'ın ortasını Volkan kale dibine çeldi. Kale önünde Robinho tamamladı. 20'de Zajc'ın kullandığı kornerde Eljif Elmas'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
MİHA ZAJC ZOR OLANI BAŞARDI
51'DE Isla'nın ortasına penaltı noktası üzerinde Zajc kafa vurdu. Top direği yaladı. 69'da Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Robinho yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.
SOLDADO GOLÜ ADETA KOKLADI
73'te Attamah'ın hatalı pasında Soldado kaleciyi geçerek golü buldu. 76'da Zajc kale dibinden kaçırdı. 84'te Mossoro'nun pasında Napoleoni golü buldu: 2-1.
MİHA ZAJC ZOR OLANI BAŞARDI
51'DE Isla'nın ortasına penaltı noktası üzerinde Zajc kafa vurdu. Top direği yaladı. 69'da Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Robinho yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.
SOLDADO GOLÜ ADETA KOKLADI
73'te Attamah'ın hatalı pasında Soldado kaleciyi geçerek golü buldu. 76'da Zajc kale dibinden kaçırdı. 84'te Mossoro'nun pasında Napoleoni golü buldu: 2-1.
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