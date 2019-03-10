Bugünkü
Takvim

Koptu gidiyor! şampiyonluğa, yokuş aşağı...

, 18’de ’nun golüyle F.Bahçe karşısında öne geçti. İkinci yarıda ise roller değişti. İkinci yarı baskılı oynayan Fener, 73'te ile eşitliği yakaladı. Son sözü 84'te Napoleoni söyledi.

Koptu gidiyor!
Başakşehir adım adım şampiyonluğa yürüyor. Abdullah Avcı'nın ekibi evinde F.Bahçe'yi 2-1 yendi. Henüz 1 dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Eljif'in ceza sahası içindeki vuruşu Mert'te kaldı. 15'te 'nun vuruşunu kaleci kurtardı. 18'de li İrfan Can'ın ortasını Volkan kale dibine çeldi. Kale önünde Robinho tamamladı. 20'de Zajc'ın kullandığı kornerde Eljif Elmas'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

MİHA ZAJC ZOR OLANI BAŞARDI
51'DE Isla'nın ortasına penaltı noktası üzerinde Zajc kafa vurdu. Top direği yaladı. 69'da Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Robinho yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.



SOLDADO GOLÜ ADETA KOKLADI
73'te Attamah'ın hatalı pasında kaleciyi geçerek golü buldu. 76'da Zajc kale dibinden kaçırdı. 84'te Mossoro'nun pasında Napoleoni golü buldu: 2-1.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriKoptu gidiyor! Başakşehir şampiyonluğa, Fenerbahçe yokuş aşağı...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar