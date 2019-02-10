Lens’ten 8. asist

Beşiktaş'ın Bursaspor'la oynadığı maçta Burak Yılmaz'ın attığı ilk golde pası veren isim olan Jeremain Lens, bu sezonki 8. asistine imza atmış oldu. Lens, Bursa maçındaki oyunu ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
ELİMDEN GELENİ YAPTIM
Maç sonunda açıklamalar yapan Lens, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. İyi oynayarak haklı bir galibiyet aldık" diye konuştu.
ELİMDEN GELENİ YAPTIM
Maç sonunda açıklamalar yapan Lens, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. İyi oynayarak haklı bir galibiyet aldık" diye konuştu.
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