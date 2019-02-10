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Lens’ten 8. asist

’ın ilk golünde pası veren isim olan Hollandalı futbolcu, bu sezonki 8. asistini yaptı...

Lens’ten 8. asist
Beşiktaş'ın spor'la oynadığı maçta 'ın attığı ilk golde pası veren isim olan Jeremain Lens, bu sezonki 8. asistine imza atmış oldu. Lens, Bursa maçındaki oyunu ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM
Maç sonunda açıklamalar yapan Lens, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. İyi oynayarak haklı bir galibiyet aldık" diye konuştu.

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