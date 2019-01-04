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Rodrigues 202 milyona Arabistan’a

G.Saray’la 10.2 milyon ’ya el sıkışan , Rodrigues’e de 4.5 yılda 22.5 milyon Euro ödeyecek. Genç yıldız, Ittihad’la sözleşme imzalamak için dün akşam ’a gitti...

202 milyona Arabistan’a
Ve Garry Rodrigues, Al Ittihad'ta... Galatasaray, yıldız futbolcunun i için Suudi Arabistan kulübüyle resmen anlaşma sağladı. Sarı- Kırmızılılar böylece kasasına 10.2 milyon Euro koyacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray'dan yılda 1.8 milyon Euro kazanan Rodrigues ise Al Ittihad ile yıllık 5 milyon Euro'dan 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Böylece Suudi kulübüne bu transferin toplam maliyeti 30.7 milyon Euro (Yaklaşık 202 milyon lira) oldu. Garry Rodrigues dün akşam yeni takımına resmi imzayı atmak için Suudi Arabistan'a gitti. Görüşmelerin başlandığı da KAP'a bildirildi.

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