F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, G.Saray'ın transfer ettiği Emre Akbaba ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Emre'yi Alanyaspor yönetiminin kendilerine teklif ettiğini belirten Özsoy "Biz önce kulüplerle görüşüyoruz. Şartlarımıza uygun olmadığı için ilerleme kaydetmedik. Oyuncuyla ilgilenmemizin tek sebebi Alanyaspor başkanının teklif etmesidir. Oyuncunun tutumu üzerine de transferden vazgeçtik" dedi.
Emre Akbaba’yı bize Alanya önerdi
F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy Emre Akbaba ile ilgili, “Bize Emre’yi Alanya önerdi. Oyuncunun tutumu üzerine transferden vazgeçtik” dedi
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- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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