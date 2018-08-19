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Emre Akbaba’yı bize Alanya önerdi

F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy Emre Akbaba ile ilgili, “Bize Emre’yi Alanya önerdi. tutumu üzerine den vazgeçtik” dedi

Emre Akbaba’yı bize Alanya önerdi
F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, G.Saray'ın ettiği Emre Akbaba ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Emre'yi yönetiminin kendilerine teklif ettiğini belirten Özsoy "Biz önce kulüplerle görüşüyoruz. Şartlarımıza uygun olmadığı için ilerleme kaydetmedik. Oyuncuyla ilgilenmemizin tek sebebi Alanyaspor başkanının teklif etmesidir. tutumu üzerine de transferden vazgeçtik" dedi.
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