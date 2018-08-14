Efsanevi Başkan Süleyman Seba saygıyla anıldı

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba vefatının 4. yıldönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Tevfik Yamantürk ile Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Başkan Fikret Orman burada yaptığı konuşmada, "Seba Beşiktaş camiasına çok şeyler kazandırdı. Centilmenliğini ve zerafetini tüm futbol camiasına gösterdi. Bize çok şey öğretti" dedi. Bu arada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri Seba için anma mesajı yayınladı.
Efsanevi başkan laroan Seba'nın vefatının 4. yıldönümü için yapılan anma törenine kalabalık bir grup katıldı.
Efsanevi başkan laroan Seba'nın vefatının 4. yıldönümü için yapılan anma törenine kalabalık bir grup katıldı.
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