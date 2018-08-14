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Efsanevi Başkan saygıyla anıldı

Seba ölümünün 4. yılında anıldı. F.Bahçe, ve da Seba için anma mesajı yayınladı

Efsanevi Başkan Süleyman Seba saygıyla anıldı
Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba vefatının 4. yıldönümünde 'ndaki kabri başında anıldı. Törene Başkan , Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Tevfik Yamantürk ile Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Başkan Fikret Orman burada yaptığı konuşmada, "Seba camiasına çok şeyler kazandırdı. Centilmenliğini ve zerafetini tüm futbol camiasına gösterdi. Bize çok şey öğretti" dedi. Bu arada , ve kulüpleri Seba için anma mesajı yayınladı.



Efsanevi başkan laroan Seba'nın vefatının 4. yıldönümü için yapılan anma törenine kalabalık bir grup katıldı.





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