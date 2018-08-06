Ligde attığın yere atarsan kaçırırsın!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor'a kaybettikleri Süper Kupa finalinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Teknik adam olarak çıktığı 400. maçtan iyi oyun ve kupa ile ayrılmayı istediğini ancak bunu başaramadıklarını belirten Terim, "Kaybettiğimiz zaman rakibimizi tebrik etmek, yapmamız gereken şeylerden biri. Akhisar hak etti ve kazandı." dedi.
Terim son penaltıyı kaçıran Gomis için ise imalı bir şekilde "Ligde attığınız yere atarsanız kaçırırsınız" ifadelerini kullandı.
Terim son penaltıyı kaçıran Gomis için ise imalı bir şekilde "Ligde attığınız yere atarsanız kaçırırsınız" ifadelerini kullandı.
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