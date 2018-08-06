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Ligde attığın yere atarsan kaçırırsın!

Terim, ’e, “Ligde attığın yere atarsan kaçırırsın” diyerek göndermede bulundu

Ligde attığın yere atarsan kaçırırsın!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor'a kaybettikleri finalinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Teknik adam olarak çıktığı 400. maçtan iyi oyun ve kupa ile ayrılmayı istediğini ancak bunu başaramadıklarını belirten Terim, "Kaybettiğimiz zaman rakibimizi tebrik etmek, yapmamız gereken şeylerden biri. Akhisar hak etti ve kazandı." dedi.



Terim son penaltıyı kaçıran için ise imalı bir şekilde "Ligde attığınız yere atarsanız kaçırırsınız" ifadelerini kullandı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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