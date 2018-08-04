Büşranur&Mete’den rekor

Milli okçular Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Mete Gazoz, makaralı yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı. Bulgaristan'da süren Avrupa Grand Prix müsabakalarında 1333 puana ulaşan Büşranur Gülnaz ve Mete, rekor kırdı. Bu alanda bir önceki rekor, 1307 puanla Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ikilisine aitti. Dün ayrıca Avrupa Grand Prix müsabakalarında, klasik yay kadın takımımız bronz madalya kazandı.
4 TÜRK TAKIMI FİNALDE
Öte yandan Bulgaristan'da süren Avrupa Grand Prix müsabakalarında çeşitli kategorilerdeki 4 Türk takımı finale yükseldi.Klasik yay karışık, makaralı yay karışık, makaralı yay erkek ve kadın takımları bugün finalde mücadele edecek.
4 TÜRK TAKIMI FİNALDE
Öte yandan Bulgaristan'da süren Avrupa Grand Prix müsabakalarında çeşitli kategorilerdeki 4 Türk takımı finale yükseldi.Klasik yay karışık, makaralı yay karışık, makaralı yay erkek ve kadın takımları bugün finalde mücadele edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.