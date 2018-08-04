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Büşranur&Mete’den rekor

Milli okçular ve , Avrupa müsabakaları makaralı yay kategorisinde 1333 puanla gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı

Büşranur&Mete’den rekor
Milli okçular Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Mete Gazoz, makaralı yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı. 'da süren Avrupa Grand Prix müsabakalarında 1333 puana ulaşan Büşranur Gülnaz ve Mete, rekor kırdı. Bu alanda bir önceki rekor, 1307 puanla Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ikilisine aitti. Dün ayrıca Avrupa müsabakalarında, klasik yay kadın takımımız bronz madalya kazandı.

4 TÜRK TAKIMI FİNALDE
Öte yandan Bulgaristan'da süren Prix müsabakalarında çeşitli kategorilerdeki 4 finale yükseldi.Klasik yay karışık, makaralı yay karışık, makaralı yay erkek ve kadın takımları bugün finalde mücadele edecek.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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