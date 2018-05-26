Mehmet Ekici geçtiğimiz sezonu unutmak istiyor. Biri sezon öncesinde 2'si sezon 3 ağır sakatlık yaşadığını belirten Mehmet Ekici, "Benim için kayıp bir yıl oldu. Ama yeni sezon benim sezonum olacak. Kendimi çok iyi hazırlayacağım ve patlama yapacağım. Kendime ve kapasiteme güveniyorum" dedi.
Patlama yapacağım!
Mehmet Ekici, “Geçen sezon kayıp yıl oldu. 3 kez ağır sakatl ık yaşadım. Ama yeni sezon benim sezonum olacak” dedi
Etiketler: mehmet ekici , yeni sezon , patlama
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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