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yapacağım!

, “Geçen sezon kayıp yıl oldu. 3 kez ağır sakatl ık yaşadım. Ama benim sezonum olacak” dedi

Patlama yapacağım!
Mehmet Ekici geçtiğimiz sezonu unutmak istiyor. Biri sezon öncesinde 2'si sezon 3 ağır sakatlık yaşadığını belirten Mehmet Ekici, "Benim için kayıp bir yıl oldu. Ama benim sezonum olacak. Kendimi çok iyi hazırlayacağım ve yapacağım. Kendime ve kapasiteme güveniyorum" dedi.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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