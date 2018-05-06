Türkiye 2. Ligi Kırmızı Grup'ta Hatay, Beyaz Grup'ta da Altay şampiyon oldu. Altay 7 yıl sonra 1. Lig'e geri döndü. Diğer sonuçlar: Kırmızı: Sivas Bldİnegöl: 1-1, Bodrum-Koc.Birlik: 2-1, Buca-Etimesgut: 3-1, Menemen- Eyüp: 2-0, Tokat-Amed: 0-0, Keçiören-Kastamonu: 3-2, Mersin- Sancaktepe: 0-7, Tuzla-Sarıyer:2-1, Beyaz: Kırklareli-Karşıyaka: 3-2, Nazilli-Zon.Kömür: 4-1, Karagümrük- Pendik: 0-0, Fethiye-Bugsaş: 1-1, Ş.Urfa-K.Maraş: 5-3, Selçuk- Hacettepe: 3-1, Niğde-Silivri: 2-1, Sakarya-Bandırma: 1-5.
Altay şampiyon
Altay, Gümüşhane’yi 3-0 yenerek şampiyon oldu ve 7 yıl sonra 1.Lig’e çıktı. Kırmızı Grup’ta da Hatay 1.Lig’e yükselen diğer takım oldu
Etiketler: Gümüşhane , Kırmızı Grup , Beyaz Grup , Mersin , Altay , Türkiye
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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