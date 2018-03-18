Gözünün önünde vermiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından derbinin hakemini eleştirdi. Kocaman "Feghouli iki eliyle sarılıyor ama devam diyor. 2 el rakibin üzerinde olur mu?" "Aynı hakem, Dia'nın üstüne çıkan Sabri'ye de devam demişti. Ceza sahası içinde yumruk atılıyor, yine göremedi. Soldado'yu Serdar tuş yapmaya çalıştı, yine olmadı, görmüyor" dedi.
HAKEM KONUŞMAKTAN UTANIYORUM Kocaman, Fernandao'nun Giuliano'ya yaptığının da çok net kırmızı kart olduğunu belirterek, "Görmedi. Görmek istemiyordu" ifadesini kullandı. Kocaman şöyle devam etti: Sezon başından beri söylüyor ama hakem konuşmaktan da utanıyorum.
RAKİPLERİMİZİN KAYBETMESİ LAZIM Tecrübeli hoca sözlerini şöyle sürdürdü: Hakemin kafasında maçı berabere bitirmek vardı, görmemesinin başka bir anlamı yok. Kalan 8 maçı kazanmak için bütün çabayı göstermeliyiz. Bu da yetmeyecek, rakiplerin de kaybetmesini bekleyeceğiz.
3 NET PENALTI VAR. İNANAMIYORUM! Çok net bir şekilde maçın skoru bizim işimize gelmiyor. Galatasaray'ın Beşiktaş ile içeride oynayacak olması kendileri açısından avantaj. Hakemin gözü önünde üç tane net penaltı oldu ve bunu görüp de vermedi. Ben bunlara inanamıyorum.
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