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kaçtı Fener yakaladı

ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler, 49’da Giuliano ve 90’da Fernandao’nun attığı iki penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı. ’nin futbolu geçer not aldı.

Kukesi kaçtı Fener yakaladı
Antalya kampının son gününde dün Arnavutluk'un Kukesi takımı ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. , maçın 28. dakikasında Bakaj Elis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Arnavutluk ekibi 34'te İdrizi Bujar'la durumu 2-0 yaptı ve devre bu skorla bitti. 49'da Giuliano'nun penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-1. Eşitlik sayısı için baskısını artıran Sarı-Lacivertlilerde 90. dakikada kazanılan ikinci penaltı vuruşunu gole çeviren Fernandao maçın sonucunu tayin etti: 2-2. İlk yarıda tutuk kalan Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki futbolu geçer not aldı.
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