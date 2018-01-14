Kukesi kaçtı Fener yakaladı

Kukesi ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler, 49’da Giuliano ve 90’da Fernandao’nun attığı iki penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe’nin futbolu geçer not aldı.
Antalya kampının son gününde dün Arnavutluk'un Kukesi takımı ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Kukesi, maçın 28. dakikasında Bakaj Elis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Arnavutluk ekibi 34'te İdrizi Bujar'la durumu 2-0 yaptı ve devre bu skorla bitti. Fenerbahçe 49'da Giuliano'nun penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-1. Eşitlik sayısı için baskısını artıran Sarı-Lacivertlilerde 90. dakikada kazanılan ikinci penaltı vuruşunu gole çeviren Fernandao maçın sonucunu tayin etti: 2-2. İlk yarıda tutuk kalan Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki futbolu geçer not aldı.
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