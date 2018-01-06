Uygun adım Katar’a

SEZON başında olaylı bir şekilde Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'nın Nice takımına transfer olan Wesley Sneijder kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Hollandalı yıldız, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa ile 1.5 yıllığına anlaştı.
PAZAR İMZALAYACAK
Kısa bir süre önce Al Gharafa'nın başına geçen BülentUygun böylece ilk transferini yapmış oldu. Hollandalı yıldızla ilgili konuşan tecrübeli hoca, "Sneijder ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. Pazar günü özel uçakla Fransa'dan Katar'a gelecek. Sneijder dünyanın en iyi 10 numaralarından biri. Kalite ve futbol mantalitesi olarak Katar'a büyük güç verecek" ifadesini kullandı.
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