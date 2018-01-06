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Uygun adım Katar’a

Nice’te tutunamayan 33 yaşındaki futbolcu, Bülent Uygun’un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa ile 1.5 yıllığına el sşıktı...

Uygun adım Katar’a
SEZON başında olaylı bir şekilde Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'nın Nice takımına transfer olan Wesley Sneijder kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Hollandalı yıldız, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa ile 1.5 yıllığına anlaştı.

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Kısa bir süre önce Al Gharafa'nın başına geçen Bülent Uygun böylece ilk transferini yapmış oldu. Hollandalı yıldızla ilgili konuşan tecrübeli hoca, " ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. Pazar günü özel uçakla Fransa'dan Katar'a gelecek. Sneijder dünyanın en iyi 10 numaralarından biri. Kalite ve futbol mantalitesi olarak Katar'a büyük güç verecek" ifadesini kullandı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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