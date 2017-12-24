Kaybederken kazandık!

32 PUANIMIZ OLURDU
Başkan Usta, "Bir anda bir senenin adeta yok olduğunu acı şekilde hissederken şimdi hepimiz yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yakaladık. Belki bu çok daha önemli" dedi. Başkan, "Keşke sene başında teknik direktör değiştirilseydi. Belki değiştirseydik 28 değil 32 puan toplardık. Ama 24 puan da toplayabilirdik de. Yani değiştirsen de garanti olmuyor. Ama en azından şöyle bakmak istiyoruz. Biz kaybederken yeniden zirveyi yakaladık" ifadelerini kullandı. Muharrem Usta'nın yaptığı konuşmanın ardından, yönetimin idari ve mali raporları görüşüldü, denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından yönetimin idari ve mali ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. Bu arada Trabzonspor'a ilk kez üye olacak kişilerin aidat bedelleri 500 TL'den 1200 TL'ye, yıllık aidat bedelinin ise 60 TL'den 150 TL'ye çıkarıldı.
TRABZON 6'DA 6 PEŞİNDE
LİGDE son 5 maçını kazanan Trabzon, ilk yarının son maçında Karabük'ü devirmek istiyor.
YANAL'IN GİDİŞİ DAVALIK OLDU
Trabzonspor'un 9 hafta önce yollarını ayırdığı Teknik direktör Ersun Yanal ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Yanal'ın Trabzonspor'dan 1 milyon 650 bin Euro talep ettiği belirtildi.
ALBAYRAK VE SOYLU'YA TEŞEKKÜR ETTİ
TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta, Kartal'da hazineden kiraladıkları iki parselle ilgili çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Usta, bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önemli katkıları bulunduğunu vurguladı. KULÜBÜN
BORCU 770 MİLYON
Usta, "Bugün itibariyle kulübümüzün 80 milyonluk borcu ortadan kalktı" ifadelerini kullandı. Usta, kulübün net borcunu ise 770 milyon TL olarak açıkladı.
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