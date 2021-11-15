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    • SGK
    • 15.11.2021 16:24
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    • 15.11.2021 16:24
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    SGK ve Bağkur'lu emekli maaş artış müjdesi geldi! Bunu yapana anında çift maaş ödemesi veriliyor!

    Emekli vatandaşlar, emekli maaşlarının yanı sıra ek olarak diğer ödemeler de alabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaşlar dul aylığı kapsamında bir ek ödeme alabiliyor. SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olanlar amacıyla bunu sağlayanlar aniden çok maaş alıyor. SGK çift maaş programına dair bütün bilinmesi gerekenleri haberimizde veriyoruz. SGK bilhassa kadınlara birtakım hallerde çift maaş programı sağlanıyor. Bu uygulamada ilgi çeken ayrıntı ise bu çift programının başka bütün koşulların sağlanması halinde 3 maaş ödemesine kadar çıkabildiği. Peki bunun şartları nelerdir? Kimler ek ödeme alabiliyor?

    takvim.com.tr
    SGK ve Bağkur’lu emekli maaş artış müjdesi geldi!

    Türkiye'de aşağı yukarı olarak 13 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Emekli maaşları ek ödemelerle artıyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. SSK, Bağkur ya da emekli sandığı farketmeksizin alınan dul aylığı ödemesinde hangi şartları? Emekliler çift maaş nasıl alabilir şartları nelerdir?

    SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

    Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı halde emekli kadının üç değişik emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.

    3 FARKLI MAAŞ ALINABİLİYOR

    Kendi çalışmasından ötürü SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        KİMLER YARARLANIR?

        Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi amacıyla evli, bekar, dul ya da çalışıp çalışmadığı çok önemli. Kız çocukları, yaşları ne olursa olsun, bekar, dul ya da boşanmışlarsa, çalışmıyor, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık almıyorsa yetim maaşı alabilirler. Anne ya da babanın ölümü ardından bağlanacak aylıklardan bir tanesinin Emekli Sandığı yasa kapsamında olması durumunda yetim kız çocuklarına her iki aylık tam ödeniyor.

        Erkek çocukların ise öğrenim görmemeleri durumunda 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri durumunda 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri durumunda ise 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. 25 yaşından sonra ölüm aylığı hakkı bitiyor.

        İŞTE KAFA KARIŞTIRAN TABLO

        Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 ardından olması durumunda;

        ✔ Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

        ✔ Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

        ✔ Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

        ✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den evvel memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

        ✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

        ✔ Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, öteki Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

        Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 evveli ise;

        ✔ İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

        ✔ İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.

        ✔ İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

        ✔ Sigorta statüleri değişik ise tam maaş bağlanır.

        Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 evveli ise;

        ✔ Anne ve babanın sigortalılık statüsü değişik ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

        ✔ İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

        ✔ İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.

        ✔ İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den evvel başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.
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        Haberler SGK SGK ve Bağkur'lu emekli maaş artış müjdesi geldi! Bunu yapana anında çift maaş ödemesi veriliyor!
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