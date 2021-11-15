SGK ve Bağkur'lu emekli maaş artış müjdesi geldi! Bunu yapana anında çift maaş ödemesi veriliyor!

Türkiye'de aşağı yukarı olarak 13 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Emekli maaşları ek ödemelerle artıyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. SSK, Bağkur ya da emekli sandığı farketmeksizin alınan dul aylığı ödemesinde hangi şartları? Emekliler çift maaş nasıl alabilir şartları nelerdir?
SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ
Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı halde emekli kadının üç değişik emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.
3 FARKLI MAAŞ ALINABİLİYOR
Kendi çalışmasından ötürü SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.
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