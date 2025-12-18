Yeni yıldan beklentisi: 'Kaosun olmadığı, herkesin mutlu olduğu bir yıl '

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Tatlıtuğ, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Yakışıklı oyuncu, yeni yıl temennisini paylaştı. Ünlü isim, yeni yıl için dileğinin kaosun olmadığı, herkesin mutlu olduğu bir yıl olduğunu belirtti. Kısa sohbetin ardından Tatlıtuğ, aracına binerek mekândan ayrıldı. Tatlıtuğ, yakında ekranlarda olacağını belirtti.

