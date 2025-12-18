Kesişen yollar ve sırlar! Yayın hayatına başlıyor

"Aynı Yağmur Altında" dizisinin çekim öncesi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, oyuncular ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan "Aynı Yağmur Altında"nın oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt ve Türkü Turan yer alıyor.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin kısaca konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır.

Yapımını Baba Yapım'ın, proje tasarımını Hasan Burak Kalaycı'nın üstlendiği atv'nin yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında"dan ilk kare yayınlandı.

"Aynı Yağmur Altında" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesi yakında atv'de.