Eski eşler kapıştı! Zehir zemberek sözler

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize', geçtiğimiz günlerde Günay Musayeva'yı ağırlamıştı. Musayeva, oğlunun babası Tolga Karel hakkında, "Babası yüzünden oğlumun hayalini gerçekleştiremiyorum. Yurt dışına çıkmak için babasından izin kağıdı gerekiyor.

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize', geçtiğimiz günlerde Günay Musayeva'yı ağırlamıştı. Musayeva, oğlunun babası Tolga Karel hakkında, "Babası yüzünden oğlumun hayalini gerçekleştiremiyorum. Yurt dışına çıkmak için babasından izin kağıdı gerekiyor. Yaklaşık 5 senedir izin kağıdı için uğraşıyoruz cevap alamıyoruz. Hatta sağlık sorunları çıktı, İngiltere'deki bir doktordan randevu aldım ama babasından cevap alamadığımız için götüremedim. Sağlık sorunları için bile dönüş yapmadı" demişti.

'TÜRKİYE'DE KALSIN'
Bu sözlere çok sinirlenen Karel, eski eşi Musayeva'nın sevgilisini bıçakladığı haberini alıntı yaparak, "İnsanlar geçmişi unutabilir, ama Türk medyası, arşivler ve mahkeme kararları her şeyi kayda geçiyor. Torbacın değişti ya da yeni bir filmin için PR çalışmasına başladın" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Karel, "Oğlum Cihangir'in 18 yaşına kadar kendi ülkesinde Türkiye'de kalması daha hayırlı olacak. Bana 1 hafta içinde 'Adli Tıp Temiz Raporu' getir, belki fikirlerim değişebilir!" diyerek sert çıktı.

Eski eşi Günay Musayeva'nın oğlu Cihangir'le ilgilenmediği ve yıllardır yurt dışı izni vermediği iddialarına Tolga Karel ateş püskürdü. Amerika'da yaşayan Karel, "ADLI TIP'TAN RAPOR GETİR, FİKRİMİ DEĞİŞTIREYİM" diyerek imalı sözler sarf etti.

2011 yılında evlenen Tolga Karel ve Günay Musayeva 2012 yılında Cihangir'i kucaklarına alırken, 2015 yılında boşanmıştı.


KAVGA DEĞİL VİCDANIN SESİ!


Karel 'in sözlerine cevap veren Musayeva, "Çocuğunu 10 yıldır görmüyorsun. Yeni ailenle paylaştığın fotoğraflara saygım sonsuz ama Cihangir'i hiç paylaşmadın! Susmuyorum, çünkü bu bir kavga değil; vicdanın sesidir" şeklinde konuştu.

