Cilt bakımı yapıyorum konuşamam

Şevval Sam, önceki sabah erken saatlerde Bebek'te görüntülendi. Cilt bakımı yaptırdığını söyleyen Sam, "Arkadaşlar cilt bakımına geldim. Şimdi konuşmayalım. Şurada 5 dakika işim var, hemen gideceğim zaten" dedi. Sam, daha sonra işini halletti ve aracına binerek oradan ayrıldı.

