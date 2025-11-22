Şevval Şahin AVM’de objektiflere yakalandı: “Gururluyum”
Zincirlikuyu’daki bir AVM’de objektiflere takılan model Şevval Şahin, telefon trafiği arasında markasının yeni lansmanını gerçekleştirdiklerini belirterek “Çok mutlu ve gururluyum” dedi.
Model Şevval Şahin, Zincirlikuyu'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. Oldukça yoğun gözüken ve telefonu kulağından düşürmeyen Şevval Şahin, "Markamın lansmanını gerçekleştirdik, çok mutlu ve gururluyum" açıklamalarında bulunduktan sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.