Hakan Hatipoğlu AVM’de objektiflere poz verdi
Zincirlikuyu’da görüntülenen sunucu Hakan Hatipoğlu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz verdi. Yılbaşı festivalini çok beğendiğini söyleyen Hatipoğlu, standları gezerek keyifli bir gün geçirdi.
Giriş Tarihi:
Yakışıklı sunucu Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'da görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen başarılı sunucu, "Buradaki festival çok güzel... Her stand ayrı ayrı harika görünüyor" açıklamasında bulundu. Standları gezen Hatipoğlu, keyifli bir gün geçirdi.