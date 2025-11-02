Pınar Altuğ: “Benden köylü kadın çıkmaz şehirli halim belli”

Pınar Altuğ, rol aldığı birçok dizi ile yıllar içinde adını kitlelere duyurmuştu. Gelecek projeleri hakkında konuşan Altuğ, dizilerden teklifler aldığını açıklamıştı. Kendisine yöneltilen "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna Altuğ, "Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz" yanıtını vermiş ve kısa sürede magazin gündeminde yerini almıştı.



Pınar Altuğ (Takvim.com.tr)



'TİPİM DEĞİL'

Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte görüntülenen Pınar Altuğ, "Benden köylü kadın çıkmaz" sözlerine açıklık getirdi. Altuğ, "Tip olarak iyi taşıyacağın rolleri oynamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim ve uzun zaman önce de söylemiştim. Kendi hayatımda da yakışmayacağını, üzerimde durmayacağını düşündüğüm roller oynamadım. 'Benden köylü kızı çıkmaz' diyerek reddettiğim birçok proje var. Benim her tarafımdan şehirli kız olduğum belli. Olmuyor, yalan oluyor" şeklinde konuştu.



Pınar Altuğ (Takvim.com.tr)



Altuğ, geçtiğimiz dönemde çay toplamış ve bu pozlarını sosyal medyadan yayınlamıştı