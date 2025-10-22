Buse Varol'dan flaş ifadeler! Ölüm diyeti yaptım

Buse Varol, önceki gün Etiler'deydi. Varol, basın mensuplarıyla da kısa süreli sohbet etti. "Bugün annemle çıktık, kahve içiyoruz. Çalışıyorum 10 gündür yoktum. Alişan da çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyor, ilgileniyor da sağ olsun. Geçen gün Alişan 'Anne diyorlar bana' diyerek espri yapmış" ifadelerini kullanarak güldü.

'DİKKAT EDİYORUM'

Ciddi şekilde kilo verdiği görülen Varol, "Bayağı ölüm diyeti yaptım. Bir de cihazlarla destekler aldım. Yediğime ve içtiğime dikkat ediyorum. Arada bir yürüyüş yapıyorum. Çalışma temposu yetiyor" dedi.