Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna bakın ne tepki verdi

Eski manken Güzide Duran, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
Muhabirleri görünce tebessüm eden Duran, "Maşallah, siz her yerdesiniz" diyerek espri yaptı. Tatilinin güzel geçtiğini belirten Duran, "Artık döndük, bugün de kız arkadaşımla yemeğe çıktık" dedi.
Fikret Orman ile ilişkisi hakkındaki soruları da yanıtlayan eski manken, "Her şey yolunda... Fikret Bey de iyi, gayet iyiyiz" ifadelerini kullandı.
EVLİLİK ÇILKMAZI!
Eski eşi Adnan Aksoy hakkında yöneltilen sorulara ise temkinli yaklaşan Duran, "Neredeyse bir yıl oldu boşanalı ve hâlâ saygı duyulmayan şeyler var. Bir şey demek istemiyorum" dedi.
"Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna sadece gülümseyerek karşılık veren Duran, muhabirlere "İyi akşamlar" diyerek aracına geçti.