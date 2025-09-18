SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna bakın ne tepki verdi

Eski manken Güzide Duran, Etiler’de bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Tatil dönüşü kız arkadaşıyla yemeğe çıktığını söyleyen Duran, Fikret Orman ile ilişkisi için “Her şey yolunda, gayet iyiyiz” dedi. "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna ise bakın ne tepki verdi...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Eylül 2025
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran Tekrar evlenmek ister misiniz? sorusuna bakın ne tepki verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski manken Güzide Duran, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

Muhabirleri görünce tebessüm eden Duran, "Maşallah, siz her yerdesiniz" diyerek espri yaptı. Tatilinin güzel geçtiğini belirten Duran, "Artık döndük, bugün de kız arkadaşımla yemeğe çıktık" dedi.

Fikret Orman ile ilişkisi hakkındaki soruları da yanıtlayan eski manken, "Her şey yolunda... Fikret Bey de iyi, gayet iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Güzide Duran ve eski eşi Adnan Aksoy.Güzide Duran ve eski eşi Adnan Aksoy.

EVLİLİK ÇILKMAZI!
Eski eşi Adnan Aksoy hakkında yöneltilen sorulara ise temkinli yaklaşan Duran, "Neredeyse bir yıl oldu boşanalı ve hâlâ saygı duyulmayan şeyler var. Bir şey demek istemiyorum" dedi.

"Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna sadece gülümseyerek karşılık veren Duran, muhabirlere "İyi akşamlar" diyerek aracına geçti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN