Ece Seçkin ölüm tehdidi aldığı şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımla magazin gündemine oturdu. Seçkin, dört yıldır kendisini, eşini ve yakınlarını taciz eden bir kişinin gönderdiği ölüm tehditlerini ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölüm tehditlerine uğradığını açıkladı. Sanatçı, tehditlerin yalnızca kendisine değil, eşi Çağrı Terlemez'e de yöneldiğini belirtti. Seçkin, hem kendisi hem eşi için tehlike oluşturan şahsın serbest bırakılmaması çağrısında bulundu.

Seçkin'in açıklamasına göre şahıs, eşini iş çıkışında bekleyerek, "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" mesajları yolladı. Seçkin paylaşımında, Adalet Bakanlığı'ndan yardım isteyerek, söz konusu kişinin serbest bırakılmamasını talep etti.

Ece Seçkin'in tacizcisi (Sosyal medya ekran görüntüsü)Ece Seçkin'in tacizcisi (Sosyal medya ekran görüntüsü)

KENDİNİ ''KOCAM'' ZANNEDİYOR!

Ünlü isim, paylaşımında şu cümleleri kullandı; "İmdat! Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini 'kocam' zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hal almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin."

Geçtiğimiz gün yakalanan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

