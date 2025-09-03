PODCAST CANLI YAYIN
Güzide Duran ve Fikret Orman Marmaris'te dudak dudağa görüntülendi

Eski manken Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy’dan boşanmadan Fikret Orman ile yasak aşk yaşamaya başladı. Sevgilisiyle soluğu Marmaris’teki lüks otelde aldı. İkili kimseyi umursamadan sarmaş dolaş dans etti...

Henüz boşanma aşamasında olan eski manken Güzide Duran ile yasak yaşamaya başlayan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında görüntülenmiş ve ortalığı ayağa kaldırmıştı. Skandal çift, olayın ertesi günü ise el ele poz vererek ortaya ilginç görüntüler çıkarmıştı. Bu durumdan hiç rahatsızlık duymayan Fikret Orman'ın, geçtiğimiz günlerde yasak aşkı ile Londra'ya gittiği iddia edilmişti.

Fikret Orman ve Güzide Duran (Takvim.com.tr)Fikret Orman ve Güzide Duran (Takvim.com.tr)

SAÇLARINI BOYATTI...

Yasak aşkın mimarları önceki gece yeni bir skandala imza attı. İki sevgili, Marmaris'te bulunan lüks bir otelin içindeki gece kulübünde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Müzik eşliğinde dans eden ikili, etraftakilere aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Çiftin bu halleri objektiflere böyle yansıdı. Güzide Duran ile yasak aşk yaşamaya başladıktan sonra sık sık magazin gündeminde yer alan 57 yaşındaki Fikret Orman, boyalı saç ve kaşlarıyla dikkat çekmeye başlamıştı. İkilinin arasında 12 yaş bulunuyor.

Yasak aşkın iki mimarı Güzide Duran ve Fikret Orman, Marmaris'te bulunan lüks bir otelin içindeki eğlence mekanında dudak dudağa görüntülendi.

