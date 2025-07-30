Tan Taşçı sosyal medyayı salladı

Popçu Tan Taşçı, "Sokağından Geçmezdim" ile yazın en dikkat çeken işlerinden birine imza attı. Şarkının 70'ler estetiğiyle kurgulanan video klibi, yayınlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyanın gündemine düştü. İzzet Başlak yönetmenliğinde Bodrum Gümüşlük'te çekilen video klipte Tan Taşçı bir taksi şoförünü, Zeynep Alkan ise mahallenin güzel kızını canlandırdı. Tan Taşçı'nın babası Yusuf Ziya Taşçı, müzisyen Gülden ve ekibinin de rol aldığı klip, sürpriz finaliyle izleyenleri şaşırttı. Klibin özellikle klasik arabayla mahalle arasında geçen sahnesi, kısa sürede sosyal medyada viral bir akıma dönüştü.