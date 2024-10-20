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Karadut’ta kalp kırıklıkları

Atv ekranlarını sevilerek izlenilen dizisi "Karadut" beşinci bölümüyle ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Karadut'un 5. bölümüne dair detaylar...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Karadut’ta kalp kırıklıkları

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"Karadut"un yeni bölüm konusu şöyle; Hayatını değiştirmek üzere olan Zuhal'in dik duruşu, babası karşısında yıkılır. Aldığı haberlerle sarsılan Çetin ise ağır cezalar keser. Bu esnada arası açılan kardeşleriyle ilgilenen Zuhal kendi coşkusunu yaşamaya fırsat bulamaz.Nihan davet edilmediği yerlere gitmeye devam ederken son durağının ucunda kabusu olduğundan habersizdir.

BÜYÜK HAMLE!
Nihan'ın tacizine alışık olan Tayfun'un kapısı bu sefer beklenmedik bir misafir tarafından çalınır. Aslı kaybolan tahlil sonuçlarının peşine düşerken Alp'in de onun peşinde olduğundan habersizdir. Bunu keşfeden Çetin'in büyük hamlesi birçok kalp kırıklığıyla sonuçlanacaktır...

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