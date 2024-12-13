Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Yiğitler ve şehitler beşiği, istiklalimizin ışığı, vatanımızın, devletimizin, istiklalimizin aşığı Sakarya'yı ve Sakaryalı kardeşlerimi bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Bu salonu bayram havasına, şölene çeviren siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kongremiz hayırlı, mübarek olsun.

Bu yol hak yoludur, bu yol millete hizmet yoludur. Bu yol kardeşliğimizin yoludur. Bu yol dosta güven düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur. Bu yol gönül coğrafyamızda 'aman Türkiye'nin kılına zarar gelmesin' diye dua eden kardeşlerimizin, soydaşlarımızın dindaşlarımızın yoludur. Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. AK Kadınlara özellikle çok çok teşekkür ediyorum.

Sakarya insanıyla, tarihiyle, adıyla Türkiye'nin mayası olan bir şehir.

Unutmayın Sakarya, Sakarya'dan ibaret değildir. Beşeri coğrafyamızın bütün kodlarını taşıyan potansiyel Sakarya'da mevcuttur.

BUNLAR PSİKİYATRİ VAKASI



Türkiye'nin kazanımlarına kulp takmak için uğraşan güruh artık siyaset değil psikiyatrinin konusu. "Biz iktidara geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz" diyorlardı.

MUHACİRLER GERİ DÖNÜYOR



Bu millet ensardır. Onlar ise muhacirdir. Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız onlara hep sahip çıkacağız. Hamdolsun dediğimiz oldu mu? Çuvallarla, valizlerle dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştılar.

Bizim için aslolan milletimizin ne beklediği neyi murad ettiğidir. Kardeşlerim ülkemizi nasıl 2023 vizyonuyla buluşturduysak 2053 vizyonunu hayata geçirmek de AK Parti kadrolarına nasip olacaktır.

Ülkemizde kardeşliğin, dara düşene el uzatmanın kıymetini en iyi Sakaryalılar bilir. Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu da şikayet ederek değil muhacirlere ensar olma şuuruyla yaptık

Birinci Dünya Harbi olmasaydı Rakka, Halep bizim toprağımız olacaktı.



Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soruyorlar. Kimi bu soruyu cahilliğinden, kimi de ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördünüz mü niçin Suriye'de olduğumuzu?

HALEP İDLİB ŞAM RAKKA



1. Dünya Savaşı bölgedeki sınırları yeniden belirlerken şartlar başka türlü zuhur etseydi. Kuvvetle muhtemel Halep dediğimiz İdlib dediğimiz, Şam dediğimiz, Rakka dediğimiz şehirler tıpkı Gaziantep gibi, Hatay gibi, Urfa bizim birer vilayetimiz olacaktı.



TERÖRİSTAN'A GEÇİT YOK



Suriye'nin diğer kısımlarını da işgalden temizleyeceğiz.

ÖZGÜR BEY NE OLDU?



Vahşet hikayelerini dinlemeye insanın yüreği dayanmıyor. CHP Genel Başkanı af ilanına prim vererek bunun reklamını yapmıştı. Esad'ı ziyaret edecekti, Özgür Bey ne oldu. O ziyareti gerçekleştirseydin.



GÖÇMEN DÜŞMANLIĞI YAPAN PARTİLER



Yıllarca sadece Suriyeli, Afgan ve yabancılara düşmanlık üzerinden güya siyaset yapanların artık varlık ortadan kalktığına göre bundan sonra millete ne diyeceklerini merak ediyoruz. Azıcık ahlakları, azıcık utanma duyguları varsa partilerin tabelalarını indirir, siyasete tövbe eder siyaset öncesi işlerine geri dönerler.

Türkiye'nin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın vizyonuna ihtiyacı var.