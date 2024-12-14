CHP’nin yalanı yolda kaldı! Savcı katilini öven Ezgi Yıldız’ı kovduk demişlerdi, vekil aracından çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'a tahsis edilen araçla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili skandal paylaşımlar yapan Ezgi Yıldız'ın, Günaydın'ın sekreteri olduğu ve kendisine tahsis edilen aracı kullandığı tespit edildi. Yıldız'ın bu paylaşımları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kovulduğu, ancak sonrasında tekrar işe alındığı da ortaya çıktı.

Savcı katilini öven Ezgi Yıldız

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminde yeni bir skandal daha gün yüzüne çıktı. İBB tarafından halka hizmet amacıyla kiralanan araçlardan biri, terör örgütü DHKP-C sempatizanı olduğu bilinen İBB çalışanı Ezgi Yıldız tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Savcı katilini öven Ezgi Yıldız

SKANDALIN ARKASINDAN CHP'Lİ İSİM ÇIKTI

Söz konusu araç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'a tahsis edilmiş durumda. Ancak, araçta yer alan şoför koltuğunda, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik alçakça paylaşımlar yapan Ezgi Yıldız'ın oturduğu tespit edildi. Yıldız, bu paylaşımlarına rağmen CHP'li Günaydın'ın sekreterliğini ve danışmanlığını üstlenmeye devam ettiği ortaya çıktı

Savcı katilini öven Ezgi Yıldız

DHKP-C sempatizanı Ezgi Yıldız isimli şahsın, kalleş terör saldırısı sonucu şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında yaptığı skandal paylaşım yeniden gündeme geldi.

Savcı Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C terör örgütü tarafından rehin alınmış, uzun süren bir rehine krizinin ardından düzenlenen operasyon sırasında şehit olmuştu.

Ezgi Yıldız, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olarak biliniyor. Yıldız, Kiraz'a yönelik saldırı anının fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Adalet, adalet sarayında sağlanır" şeklinde skandal bir yorumda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan ve Ezgi Yıldız

KAMU KAYNAKLARINI KEYFİ HARCIYORLAR

Skandala adı karışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın hakkında dikkat çeken başka iddialarda ortaya atıldı.

CHP Milletvekili Gökhan Günaydın'a ait olduğu bildirilen 34 DMT 669 plakalı Skoda Super B marka araç, Meclis Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne "Milletvekilinin Kullandığı Araç" olarak kaydedilmiş. Ancak, aracın Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu tarafından kullanıldığı iddia edildi.

CHP Milletvekili Gökhan Günaydın, İstanbul'daki tüm toplantılarını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beyaz Köşk'te yaptığı iddia edildi.