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Rekabet Kurulu’ndan Google’a 2.6 milyar TL’lik ceza

Rekabet Kurulu, Google’ın rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere başlattığı soruşturmayı tamamladı. Buna göre Kurul, Google’ın bazı pazar faaliyetleri nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verdi ve yaklaşık 2.6 milyar TL idari para cezası uygulanmasını hükmetti.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 15:11 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 15:23
Rekabet Kurulu’ndan Google’a 2.6 milyar TL’lik ceza

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    Rekabet Kurulu, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojisi hizmetlerinde Google'ın rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kurul, Google'ın bazı pazar faaliyetleri nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verdi ve 2.607.563.963,59 TL idari para cezası uygulanmasını hükmetti.

    Google (AA)Google (AA)

    YOUTUBE REKLAMLARI İLE İLGİLİ TAAHHÜT KABUL EDİLDİ

    Soruşturma kapsamında, Google'ın YouTube reklam envanterinin yalnızca kendi talep tarafı platformları (DSP) üzerinden satın alınmasına yönelik kısıtlamalar getirdiği ve bağımsız hizmet sağlayıcılar tarafından doğrulama ve ölçümleme yapılmasını engellediği iddiaları incelendi. Google, bu konuda "Nitelikli YouTube DSP'lerinin" envantere erişimini garanti eden bir taahhüt sundu. Rekabet Kurulu, bu taahhüdü kabul ederek ilgili iddialar hakkında soruşturmayı sonlandırdı.

    Google (AA)Google (AA)

    REKLAM TEKNOLOJİLERİNDEKİ HAKİMİYET VE İHLAL

    Google'ın çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde dikey bütünleşik bir yapıda faaliyet gösterdiği ve bu yapıyı rakiplerini zorlaştıracak şekilde kötüye kullandığı da soruşturma kapsamında değerlendirildi. Kurul, Google'ın "talep tarafı platformu (DSP) hizmetleri" ve "yayıncı reklam sunucusu hizmetleri" alanlarında hakim durumda olduğunu belirledi.

    RAKİPLERİN REKABET ETMESİNİ ZORLAŞTIRIYOR

    Kurul, DSP pazarında Google'ın hakimiyetini kötüye kullandığına dair yeterli bulguya rastlamazken, yayıncı reklam sunucusu pazarında kendi arz tarafı platformlarına (SSP) haksız avantaj sağladığını ve rakiplerin rekabet etmesini zorlaştırdığını tespit etti.

    Google (AA)Google (AA)

    CEZALAR VE YAPTIRIMLAR

    Rekabet Kurulu, Google'ın ihlali nedeniyle şu yaptırımları uyguladı:

    İdari Para Cezası: Google'a 2023 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranı üzerinden toplam 2.6 milyar TL para cezası kesildi.

    Rekabetin Tesisine Yönelik Yükümlülükler: Google'ın, 6 ay içinde üçüncü taraf arz tarafı platformlarına (SSP) kendi hizmetiyle eşdeğer koşullar sağlaması istendi.

    Google (AA)Google (AA)

    Günlük Ceza Uygulaması: Google'ın belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

    60 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLİR

    Google'a verilen ceza ve yükümlülüklere karşı yargı yolu açık bırakıldı. Şirketin, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerine itiraz hakkı bulunuyor.

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