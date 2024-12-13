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Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yürüyüşünü sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonuna iki alanda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bunun için de ciddi bir mesai harcanıyor. Ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Gündemdeki en önemli isim ise Victor Osimhen. Nijeryalı futbolcu ile ilgili olarak birçok iddia ortaya atılıyordu. Ancak flaş bir detay paylaşıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 19:27 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 19:27
Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezonun en spekteküler transferi olarak Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen, geldiği günden bu yana gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki forvet ile ilgili olarak her geçeen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    100 MİLYON EURO İLE GELDİ

    Victor Osimhen, Napoli'den geldiği dönemde 100 milyon Euro piyasa değeri ile Süper Lig'e damga vurdu. Beklentilerin çok yüksek olduğu yıldız forvet her ne kadar düşüş yaşasa da yine de en değerli isim olarak ilk sırada yer alıyor.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    GOLLERİ SIRALIYOR

    Galatasaray'ın italya'dan getirdiği golcü futbolcu, kalitesini ispat etmeyi başardı. Napoli'de kadro dışı kalan ve ayrılma kararı veren Osimhe, Avrupa devlerini de pişman etti. Cimbom'da attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların gönlünde taht kurdu.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    15 GOLDE ADI VAR

    Victor Osimhen bugüne kadar Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı. Süre olarak da 989 dakika sahada kaldı. 10 kez fileleri sarsıp 5 de asist yaptı. Toplamda 15 defa tabelanın değişmesinde rol üstlendi.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    SAKATLIĞI VAR

    Galatasaray'ın ligde son oynadığı Sivasspor maçında sakatlanan Victor Osimhen, bir süre sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Okan Buruk, golcü futbolcu hakkında yaptığı açıklamada; "Osimhen'de de bir 2 haftalık süre gözüküyor. Çok eksildik oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    DEVLER PEŞİNDEN KOŞUYOR

    Sarı kırmızılı ekibin golcüsü Victor Osimhen için dünyaca ünlü takımlar da devrede. Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında yeniden dev kulüplerin listesine girmeyi başardı. Ocak ayının da bu kapsamda hareketli geçmesi yüksek olasılık olarak gözüküyor. Özellikle Napoli'nin durumundan dolayı. İtalyan devi satışa sıcak bakıyor.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    ŞAMPİYONLUK HAMLELERİ GELECEK

    İtalya Serie A'da ikincilik koltuğunda oturan Napoli, sezonun ikinci yarısında bir kez daha kazanmak istediği şampiyonluk için para akışı sağlamayı hedefliyor. Bu konuda en sıcak gündem ise Vitctor Osimhen. Galatasaray'a ödenecek erken fesih bedeli ile birlikte bazı futbolcuları kadrosuna katmayı hedefleyen İtalyan devinin listeisndeki isimler de belli oldu.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    İKİ YILDIZ LİSTEDE

    Victor Osimhen'in satılması halinde ilk olarak Lecce forması giyen Patrick Dorgu için girişimler resmiyet kazanacak. Büyük bir potansiyele sahip olan Danimarkalı futbolcunun 12 milyon Euro piyasa değeri var. Ayrıca İtalyan medyasına göre Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki son rakibi Ajax'ın en önemli futbolcularından Kenneth Taylor da gözlem altında.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

    Victor Osimhen için Juventus baştao lmak üzere Manchester United, Chelsea ve Arsenal'in adı geçiyor. Özellikle İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı bilinen deneyimli santrfor için Torino temsilcisinin önemli ise eski dostu Cristiano Guintoli'nin çalışıyor olması. Kendisini Napoli'ye getiren Giuntoli ile birlikte olma fırsatını da değerlendiren Osimhen için flaş iddialar ortaya atılıyor.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    VLAHOVIC'E DESTEK

    Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus'un, Dusan Vlahovic ile yoğun fikstürde zorlanmamak ve kendisine daha fazla alan açabilmek adına Osimhen'i düşündüğü öğrenildi. Ayrıca kadronun da güçlendirilerek gelecek sezonki şampiyonluk mücadelesinde avantajlı konuma geçilmek isteniyor. Görüşmelerin resmi boyuta ulaştırılarak bonservis bedeli üzerinde pazarlık yapılacağı yönündeki haberler İtalyan basınında yer aldı.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    UNITED'DAN ZIRKZEE HAMLESİ

    Ada ekiplerinden Manchester United'ın ise Osimhen'e karşılık Joshua Zirkzee ve bonservis ödemek için teklifte bulunduğu İngiliz basınında yer almıştı. Chelsea ve Arsenal ise gerçek bir 9 numaraya sahip olmak adına girişimde bulunacak.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    FLAŞ İDDİA!

    Transfer süreci ile ilgili olarak belki de bugüne kadar duyulmamış ifadeler kullanıldı. Osimhen için yıldız futbolcunun gözden çıkarılabileceği öne sürüldü. Ancak bu kez Joshua Zirkzee değil.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    HOJLUND BOMBASI!

    Geçen sezon Atalanta'dan yaklaşık 74 milyon Euro bonservisle Manchester United'a transfer olan Rasmus Hojlund, 17 karşılaşmada 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Ancak hakkında flaş ifadeler kullanıldı. Sky Italia muhabiri Luca Marchetti, yıldız futbolcunun gözden çıkarılabileceğinden bahsetti.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

    Marchetti; "Joshua Zirkzee pazarlık masasında yok. Old Trafford'a büyük beklentilerle gelen ancak şu ana kadar pek de isteneni veremeyen Rasmus Hojlund için bu yol izlenebilir. Yaz transfer döneminde yapılması bekleniyor. Genç ancak geçirdiği 2 sezonu ele alınca gözden çıkarılabilir bir profil" ifadelerini kullandı.

    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

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