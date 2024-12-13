Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

15 GOLDE ADI VAR Victor Osimhen bugüne kadar Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı. Süre olarak da 989 dakika sahada kaldı. 10 kez fileleri sarsıp 5 de asist yaptı. Toplamda 15 defa tabelanın değişmesinde rol üstlendi.

SAKATLIĞI VAR Galatasaray'ın ligde son oynadığı Sivasspor maçında sakatlanan Victor Osimhen, bir süre sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Okan Buruk, golcü futbolcu hakkında yaptığı açıklamada; "Osimhen'de de bir 2 haftalık süre gözüküyor. Çok eksildik oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DEVLER PEŞİNDEN KOŞUYOR Sarı kırmızılı ekibin golcüsü Victor Osimhen için dünyaca ünlü takımlar da devrede. Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında yeniden dev kulüplerin listesine girmeyi başardı. Ocak ayının da bu kapsamda hareketli geçmesi yüksek olasılık olarak gözüküyor. Özellikle Napoli'nin durumundan dolayı. İtalyan devi satışa sıcak bakıyor.

ŞAMPİYONLUK HAMLELERİ GELECEK İtalya Serie A'da ikincilik koltuğunda oturan Napoli, sezonun ikinci yarısında bir kez daha kazanmak istediği şampiyonluk için para akışı sağlamayı hedefliyor. Bu konuda en sıcak gündem ise Vitctor Osimhen. Galatasaray'a ödenecek erken fesih bedeli ile birlikte bazı futbolcuları kadrosuna katmayı hedefleyen İtalyan devinin listeisndeki isimler de belli oldu.