Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle

Bu sezonun en spekteküler transferi olarak Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen, geldiği günden bu yana gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki forvet ile ilgili olarak her geçeen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Bu sezonun en spekteküler transferi olarak Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen, geldiği günden bu yana gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki forvet ile ilgili olarak her geçeen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
100 MİLYON EURO İLE GELDİ
Victor Osimhen, Napoli'den geldiği dönemde 100 milyon Euro piyasa değeri ile Süper Lig'e damga vurdu. Beklentilerin çok yüksek olduğu yıldız forvet her ne kadar düşüş yaşasa da yine de en değerli isim olarak ilk sırada yer alıyor.
GOLLERİ SIRALIYOR
Galatasaray'ın italya'dan getirdiği golcü futbolcu, kalitesini ispat etmeyi başardı. Napoli'de kadro dışı kalan ve ayrılma kararı veren Osimhe, Avrupa devlerini de pişman etti. Cimbom'da attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların gönlünde taht kurdu.
15 GOLDE ADI VAR
Victor Osimhen bugüne kadar Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı. Süre olarak da 989 dakika sahada kaldı. 10 kez fileleri sarsıp 5 de asist yaptı. Toplamda 15 defa tabelanın değişmesinde rol üstlendi.
SAKATLIĞI VAR
Galatasaray'ın ligde son oynadığı Sivasspor maçında sakatlanan Victor Osimhen, bir süre sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Okan Buruk, golcü futbolcu hakkında yaptığı açıklamada; "Osimhen'de de bir 2 haftalık süre gözüküyor. Çok eksildik oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
DEVLER PEŞİNDEN KOŞUYOR
Sarı kırmızılı ekibin golcüsü Victor Osimhen için dünyaca ünlü takımlar da devrede. Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında yeniden dev kulüplerin listesine girmeyi başardı. Ocak ayının da bu kapsamda hareketli geçmesi yüksek olasılık olarak gözüküyor. Özellikle Napoli'nin durumundan dolayı. İtalyan devi satışa sıcak bakıyor.
ŞAMPİYONLUK HAMLELERİ GELECEK
İtalya Serie A'da ikincilik koltuğunda oturan Napoli, sezonun ikinci yarısında bir kez daha kazanmak istediği şampiyonluk için para akışı sağlamayı hedefliyor. Bu konuda en sıcak gündem ise Vitctor Osimhen. Galatasaray'a ödenecek erken fesih bedeli ile birlikte bazı futbolcuları kadrosuna katmayı hedefleyen İtalyan devinin listeisndeki isimler de belli oldu.
İKİ YILDIZ LİSTEDE
Victor Osimhen'in satılması halinde ilk olarak Lecce forması giyen Patrick Dorgu için girişimler resmiyet kazanacak. Büyük bir potansiyele sahip olan Danimarkalı futbolcunun 12 milyon Euro piyasa değeri var. Ayrıca İtalyan medyasına göre Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki son rakibi Ajax'ın en önemli futbolcularından Kenneth Taylor da gözlem altında.
İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR
Victor Osimhen için Juventus baştao lmak üzere Manchester United, Chelsea ve Arsenal'in adı geçiyor. Özellikle İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı bilinen deneyimli santrfor için Torino temsilcisinin önemli ise eski dostu Cristiano Guintoli'nin çalışıyor olması. Kendisini Napoli'ye getiren Giuntoli ile birlikte olma fırsatını da değerlendiren Osimhen için flaş iddialar ortaya atılıyor.
VLAHOVIC'E DESTEK
Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus'un, Dusan Vlahovic ile yoğun fikstürde zorlanmamak ve kendisine daha fazla alan açabilmek adına Osimhen'i düşündüğü öğrenildi. Ayrıca kadronun da güçlendirilerek gelecek sezonki şampiyonluk mücadelesinde avantajlı konuma geçilmek isteniyor. Görüşmelerin resmi boyuta ulaştırılarak bonservis bedeli üzerinde pazarlık yapılacağı yönündeki haberler İtalyan basınında yer aldı.
UNITED'DAN ZIRKZEE HAMLESİ
Ada ekiplerinden Manchester United'ın ise Osimhen'e karşılık Joshua Zirkzee ve bonservis ödemek için teklifte bulunduğu İngiliz basınında yer almıştı. Chelsea ve Arsenal ise gerçek bir 9 numaraya sahip olmak adına girişimde bulunacak.
FLAŞ İDDİA!
Transfer süreci ile ilgili olarak belki de bugüne kadar duyulmamış ifadeler kullanıldı. Osimhen için yıldız futbolcunun gözden çıkarılabileceği öne sürüldü. Ancak bu kez Joshua Zirkzee değil.
HOJLUND BOMBASI!
Geçen sezon Atalanta'dan yaklaşık 74 milyon Euro bonservisle Manchester United'a transfer olan Rasmus Hojlund, 17 karşılaşmada 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Ancak hakkında flaş ifadeler kullanıldı. Sky Italia muhabiri Luca Marchetti, yıldız futbolcunun gözden çıkarılabileceğinden bahsetti.
Marchetti; "Joshua Zirkzee pazarlık masasında yok. Old Trafford'a büyük beklentilerle gelen ancak şu ana kadar pek de isteneni veremeyen Rasmus Hojlund için bu yol izlenebilir. Yaz transfer döneminde yapılması bekleniyor. Genç ancak geçirdiği 2 sezonu ele alınca gözden çıkarılabilir bir profil" ifadelerini kullandı.