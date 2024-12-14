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Galatasaray'da Victor Nelsson'un yerine o geliyor! Transferde sürpriz

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, liderlik koltuğunda 6 puanlık avantajla yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise namağlup takımlar arasında bulunarak kalan son 2 maçta üst tura direkt olarak katılma hakkını büyük ölçüde elinde bulunduruyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonu iki kulvarda da mutlu sona ulaşabilmek adına ara transfer dönemine büyük önem veriyor. Takımda gözden çıkarılan isimlerden birinin yerine hamle yapılacak. Gündemde sürpriz bir futbolcu var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 01:20 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 01:20
Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde sürpriz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren ve Victor Osimhen gibi çok önemli bir yıldızı da kadrosuna katan Galatasaray'da kış ayları da bir hayli hareketli geçecek. Cimbom, iddialı olduğu hedeflerde mutlu sona ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli mevkiler arasında stoper bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine potansiyelli bir genç futbolcu gündeme alındı.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    LİGDE ZİRVEDE AVRUPA'DA YENİLGİSİZ

    Üst üste kazandığı 2 şampiyonluğun ardından gözünü 25. zafere diken Galatasaray, 5. yıldızını takmak amacında. Aslan, ezeli rakiplerine karşı yakaladığı üstünlüğü mayıs ayında kupa ile taçlandırmak isterken bir yandan da Avrupa Ligi'nde tozu dumana katarak ilerliyor. 2 beraberliği bulunan ve 3 de galibiyet alan Cimbom, 11 puanla namağlup takımlar arasında bulunuyor.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    MALMÖ'YE TAKILDI

    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2 kez berabere kalan Galatasaray, iki sonucu da deplasmanda aldı. Daha önce Rigas ile Letonya'da 2-2'lik sonucun ardından puanları paylaşan Aslan, bu kez de Malmö'den son dakikalarda yediği gol sonrası beraberliğe razı oldu.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    2 MAÇ KALDI

    Galatasaray, Avrupa Ligi'nde kalan 2 maçını da kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Cimbom, Dinamo Kiev ile evinde karşılaşacak. Ukrayna temsilcisinin içinde bulunduğu durumla birlikte aldığı kötü sonuçlar, Okan Buruk ve öğrencilerini 3 puan için favori konuma getiriyor. Başkent temsilcisi şu ana kadar puan alamayan tek kulüp unvanını elinde bulunduruyor. Son maçta ise Amsterdam'da Ajax ile kozlarını paylaşacak Aslan, gurbetçi futbolseverlerin desteği ile sahadan zaferle ayrılmak amacında.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    TRANSFER İLK GÜNDEM

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın listesinde pek çok isim bulunuyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından forvet almak isteyen deneyimli çalıştırıcı, orta saha ve stoper konusunda da hamlede bulundu. Her bölge için geniş havuz oluşturuldu.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    GÖNDERİLECEKLER BELİRLENİYOR

    Ara transferde hamlelerini peş peşe yapmayı planlayan yönetim, kontenjan açısından elini rahatlatmak amacında. Okan Buruk'tan gelen isimlerle yollar ayrılacak. İlk etapta 3 futbolcunun gönderilmesi bekleniyor.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    HAKIM ZIYECH'İN KARİYERİ BİTTİ

    Geçen sezon verdiği katkı sonrasında opsiyonu kullanılarak bonservisi alınan Hakim Ziyech, bu sene ise performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Arap takımlarının radarında olduğu biliniyor. Diğer yandan Rennes ile ilgili olarak devreye girdiği ve ilk görüşmenin yapıldığı öne sürüldü. Faslı yıldızın İstanbul kariyerinin bitmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    YUSUF DEMİR DE GİDİYOR

    Hakim Ziyech'in ardından listedeki ikinci isim ise Yusuf Demir. Avusturya'dan transfer edilen genç futbolcu için talipleri bekleniyor. Eğer ilgi resmiyete dönüşürse kolaylık sağlanacak. Deneyim kazanması adına kiralanması daha mümkün gözüküyor.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    SIRADA NELSSON VAR

    Okan Buruk'un üstünü çizdiği isimlerin üçüncüsü ise Victor Nelsson. Geldiği günden bu yana bir barışık bir dargın gibi ilerleyen ilişkilerinin ardından Danimarkalı stoperin artık takımdan ayrılması bekleniyor.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    TEKLİFLER BEKLENİYOR

    Bu sezon yedek kulübesine hapsolan Victor Nelsson gözden çıkarıldı. Ara transfer döneminde gönderilmesi kesin. Artık gelen tekliflere göre geleceği belirlenecek en yüksek teklif veren takımla anlaşılacak. Sevilla'nın kapısından dönen yıldız futbolcunun Avrupa hayali de gerçekleşmiş olacak.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    O SAHNE DAMGA VURDU

    Galatasaray'ın Malmö ile oynadığı maçta Okan Buruk'un Victor Nelsson ile yaşadığı olay çok konuşulmuştu. Oyuna girmeye hazırlanan Nelsson'a Buruk, üstündeki tişörtü çıkarması yönünde tepki gösterdi. Kameralara yansıyan bu görüntülerin ardından taraftarlar sosyal medyada "Nelsson ile iplerin koptuğu" yorumlarını yaptı.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    YERİNE GELECEK İSİM BELİRLENDİ

    Victor Nelsson'un satılması halinde Galatasaray'ın rotası belli oldu. FootballTransfers.com'un haberine göre Cimbom, PSV Eindhoven'ın 22 yaşındaki futbolcusu Adamo Nagalo'nun durumunu araştırıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Burkina Faso pasaportlu stoperin durumu araştırılıyor.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

    3 YILDIR LİSTEDE

    Haberin devamında Galatasaray'ın oyuncuyu 3 sezondur takip ettiği belirtildi. Eğer sorun çok ciddi değilse girişim yapılacak ve resmi boyutta görüşmeler başlayacak. Nagalo 7 milyon Euro karşılığında Eindhoven temsilcisinde imza atmıştı.

    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde dev adım

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