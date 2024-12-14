Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde sürpriz

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren ve Victor Osimhen gibi çok önemli bir yıldızı da kadrosuna katan Galatasaray'da kış ayları da bir hayli hareketli geçecek. Cimbom, iddialı olduğu hedeflerde mutlu sona ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli mevkiler arasında stoper bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine potansiyelli bir genç futbolcu gündeme alındı.
LİGDE ZİRVEDE AVRUPA'DA YENİLGİSİZ
Üst üste kazandığı 2 şampiyonluğun ardından gözünü 25. zafere diken Galatasaray, 5. yıldızını takmak amacında. Aslan, ezeli rakiplerine karşı yakaladığı üstünlüğü mayıs ayında kupa ile taçlandırmak isterken bir yandan da Avrupa Ligi'nde tozu dumana katarak ilerliyor. 2 beraberliği bulunan ve 3 de galibiyet alan Cimbom, 11 puanla namağlup takımlar arasında bulunuyor.
MALMÖ'YE TAKILDI
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2 kez berabere kalan Galatasaray, iki sonucu da deplasmanda aldı. Daha önce Rigas ile Letonya'da 2-2'lik sonucun ardından puanları paylaşan Aslan, bu kez de Malmö'den son dakikalarda yediği gol sonrası beraberliğe razı oldu.