Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde sürpriz

2 MAÇ KALDI Galatasaray, Avrupa Ligi'nde kalan 2 maçını da kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Cimbom, Dinamo Kiev ile evinde karşılaşacak. Ukrayna temsilcisinin içinde bulunduğu durumla birlikte aldığı kötü sonuçlar, Okan Buruk ve öğrencilerini 3 puan için favori konuma getiriyor. Başkent temsilcisi şu ana kadar puan alamayan tek kulüp unvanını elinde bulunduruyor. Son maçta ise Amsterdam'da Ajax ile kozlarını paylaşacak Aslan, gurbetçi futbolseverlerin desteği ile sahadan zaferle ayrılmak amacında.

TRANSFER İLK GÜNDEM Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın listesinde pek çok isim bulunuyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından forvet almak isteyen deneyimli çalıştırıcı, orta saha ve stoper konusunda da hamlede bulundu. Her bölge için geniş havuz oluşturuldu.

GÖNDERİLECEKLER BELİRLENİYOR Ara transferde hamlelerini peş peşe yapmayı planlayan yönetim, kontenjan açısından elini rahatlatmak amacında. Okan Buruk'tan gelen isimlerle yollar ayrılacak. İlk etapta 3 futbolcunun gönderilmesi bekleniyor.

HAKIM ZIYECH'İN KARİYERİ BİTTİ Geçen sezon verdiği katkı sonrasında opsiyonu kullanılarak bonservisi alınan Hakim Ziyech, bu sene ise performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Arap takımlarının radarında olduğu biliniyor. Diğer yandan Rennes ile ilgili olarak devreye girdiği ve ilk görüşmenin yapıldığı öne sürüldü. Faslı yıldızın İstanbul kariyerinin bitmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.