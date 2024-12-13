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Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

Suriyeli muhalif gruplar Beşar Esad'ın uyuşturucu depolarını birer birer ortaya çıkarıyor. Muhalifler Şam'daki Mezzeh askeri havaalanında büyük bir Captagon deposu buldu. Depoda Captagon'un yanı sıra metamfetamin, çok sayıda viagra ve sahte 100 dolarlar olduğu ortaya çıktı. Muhalifler ise çuval çuval uyuşturucuyu yakarak imha etti. Çuvallarda ise bakın hangi ülkenin etiketi vardı? İşte, Beşar Esad'ın uyuşturucu imparatorluğundan yeni detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 17:14
Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

Suriyeli muhalif gruplar, Şam'daki Mezzeh askeri havaalanında güçlü bir uyuşturucu madde olan Captagon'un önemli miktarda imha edildiğini bildirdi.

Beşar Esad’ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon’dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var
Beşar Esad'ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon'dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var

Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

MUHALİFLER CAPTAGON DEPOLARINA EL KOYDU

Muhalif güçler, uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan iş makinelerine el koydu, ele geçirilen malzemeleri imha etti.

Beşar Esad rejiminin düşüşü, karanlık sırlarını da açığa çıkardı. Esad'ın Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçmasının ardından geriye koca bir uyuşturucu imparatorluğu kaldı.

Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

ÇUVAL ÇUVAL UYUŞTURUCUYU YAKTILAR

Captagon'un daha küçük miktarlardaki depoları da askeri tesislerde ve Mazzeh hava üssünde bulan muhalifler haplar yakarak imha etti.

Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

Captagon, onlarca yıldır Orta Doğu'da karaborsada satılan amfetamin ve teofilinin bir ortak ilacıydı. Vücuttaki dopamin üretimini artırıyor ve uyuşturucuyla beslenen kişilerin kendilerini coşkulu ve durdurulamaz hissetmelerini sağlıyor.

Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

DÜNYANIN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU DEVLETİ

Captagon, Suriye'yi dünyanın en büyük uyuşturucu devleti haline ve en büyük ihracatçısı haline getirdi.

Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

YERALTI GARAJINDA CAPTAGON DEPOSU

Muhalifler, Şam'ın dışındaki bir taş ocağındaki depoya girdiklerinde yasadışı Captagon haplarının ihraç edilmek üzere elektrik bileşenlerinin içine gizlice saklandığını söyledi.

Deponun altındaki karanlık bir yeraltı garajında, binlerce hap yepyeni ev tipi voltaj dengeleyicilerin bakır bobinlerine paketlenmişti.

Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

Uluslararası haber ajansı AFP'ye depoları gösteren muhalifler "çok miktarda" Captagon ile doldurulmuş "çok sayıda cihaz" bulduklarını söyledi.

Deponun üst katında, standart mallar gibi gizlenmiş, gönderilmeye hazır çok sayıda karton kutu duruyordu.

Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

SADECE CAPTAGON DEĞİL! BİR DE METAMFETAMİN

Depoda çuvallar içinde ayrıca kostik soda (sodyum hidroksit) tespit edildi. Bu, metamfetaminin (daha yaygın olarak bilinen adıyla met) yapımında kullanılan temel bir bileşen. Bu da yasadışı uyuşturucu üretiminin Captagon'dan çok daha ötelere uzandığını gösteriyor.

Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

ETİKETTE SUUDİ ARABİSTAN ÇIKTI

Etiketlere göre maddenin Suudi Arabistan'dan geldiği belirtildi.

VİAGRALAR, SAHTE DOLARLAR

Esad rejimi altında üretilen diğer yasadışı ihracatların yanı sıra, yağmalanan bir hava kuvvetleri tesisinde markasız Viagra ve sahte 100 dolarlık banknotlar da ele geçirildi.

Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

DEPO MAHİR ESAD'IN

Muhalifler deponun Esad'ın kardeşi Mahir ve Suriyeli siyasetçi Emir Hiti ile bağlantılı olduğunu söyledi. Mahir, 2011 yılından bu yana Esad'ın uyuşturucu imparatorluğunun organizatörü olarak biliniyor.

Mahir, Şam'ın savunmasından sorumlu olan Cumhuriyet Muhafızları'nın komutanı ve aynı zamanda seçkin Dördüncü Zırhlı Tümen'in Komutanıydı.

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