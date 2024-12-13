Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

YERALTI GARAJINDA CAPTAGON DEPOSU Muhalifler, Şam'ın dışındaki bir taş ocağındaki depoya girdiklerinde yasadışı Captagon haplarının ihraç edilmek üzere elektrik bileşenlerinin içine gizlice saklandığını söyledi. Deponun altındaki karanlık bir yeraltı garajında, binlerce hap yepyeni ev tipi voltaj dengeleyicilerin bakır bobinlerine paketlenmişti.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye depoları gösteren muhalifler "çok miktarda" Captagon ile doldurulmuş "çok sayıda cihaz" bulduklarını söyledi. Deponun üst katında, standart mallar gibi gizlenmiş, gönderilmeye hazır çok sayıda karton kutu duruyordu.

SADECE CAPTAGON DEĞİL! BİR DE METAMFETAMİN Depoda çuvallar içinde ayrıca kostik soda (sodyum hidroksit) tespit edildi. Bu, metamfetaminin (daha yaygın olarak bilinen adıyla met) yapımında kullanılan temel bir bileşen. Bu da yasadışı uyuşturucu üretiminin Captagon'dan çok daha ötelere uzandığını gösteriyor.

ETİKETTE SUUDİ ARABİSTAN ÇIKTI Etiketlere göre maddenin Suudi Arabistan'dan geldiği belirtildi. VİAGRALAR, SAHTE DOLARLAR Esad rejimi altında üretilen diğer yasadışı ihracatların yanı sıra, yağmalanan bir hava kuvvetleri tesisinde markasız Viagra ve sahte 100 dolarlık banknotlar da ele geçirildi.