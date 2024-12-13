Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…

Suriyeli muhalif gruplar, Şam'daki Mezzeh askeri havaalanında güçlü bir uyuşturucu madde olan Captagon'un önemli miktarda imha edildiğini bildirdi.
MUHALİFLER CAPTAGON DEPOLARINA EL KOYDU
Muhalif güçler, uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan iş makinelerine el koydu, ele geçirilen malzemeleri imha etti.
Beşar Esad rejiminin düşüşü, karanlık sırlarını da açığa çıkardı. Esad'ın Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçmasının ardından geriye koca bir uyuşturucu imparatorluğu kaldı.
ÇUVAL ÇUVAL UYUŞTURUCUYU YAKTILAR
Captagon'un daha küçük miktarlardaki depoları da askeri tesislerde ve Mazzeh hava üssünde bulan muhalifler haplar yakarak imha etti.
Captagon, onlarca yıldır Orta Doğu'da karaborsada satılan amfetamin ve teofilinin bir ortak ilacıydı. Vücuttaki dopamin üretimini artırıyor ve uyuşturucuyla beslenen kişilerin kendilerini coşkulu ve durdurulamaz hissetmelerini sağlıyor.
YERALTI GARAJINDA CAPTAGON DEPOSU
Muhalifler, Şam'ın dışındaki bir taş ocağındaki depoya girdiklerinde yasadışı Captagon haplarının ihraç edilmek üzere elektrik bileşenlerinin içine gizlice saklandığını söyledi.
Deponun altındaki karanlık bir yeraltı garajında, binlerce hap yepyeni ev tipi voltaj dengeleyicilerin bakır bobinlerine paketlenmişti.
Uluslararası haber ajansı AFP'ye depoları gösteren muhalifler "çok miktarda" Captagon ile doldurulmuş "çok sayıda cihaz" bulduklarını söyledi.
Deponun üst katında, standart mallar gibi gizlenmiş, gönderilmeye hazır çok sayıda karton kutu duruyordu.
SADECE CAPTAGON DEĞİL! BİR DE METAMFETAMİN
Depoda çuvallar içinde ayrıca kostik soda (sodyum hidroksit) tespit edildi. Bu, metamfetaminin (daha yaygın olarak bilinen adıyla met) yapımında kullanılan temel bir bileşen. Bu da yasadışı uyuşturucu üretiminin Captagon'dan çok daha ötelere uzandığını gösteriyor.
ETİKETTE SUUDİ ARABİSTAN ÇIKTI
Etiketlere göre maddenin Suudi Arabistan'dan geldiği belirtildi.
VİAGRALAR, SAHTE DOLARLAR
Esad rejimi altında üretilen diğer yasadışı ihracatların yanı sıra, yağmalanan bir hava kuvvetleri tesisinde markasız Viagra ve sahte 100 dolarlık banknotlar da ele geçirildi.
DEPO MAHİR ESAD'IN
Muhalifler deponun Esad'ın kardeşi Mahir ve Suriyeli siyasetçi Emir Hiti ile bağlantılı olduğunu söyledi. Mahir, 2011 yılından bu yana Esad'ın uyuşturucu imparatorluğunun organizatörü olarak biliniyor.
Mahir, Şam'ın savunmasından sorumlu olan Cumhuriyet Muhafızları'nın komutanı ve aynı zamanda seçkin Dördüncü Zırhlı Tümen'in Komutanıydı.