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Fenerbahçe'de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen ve UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Sarı lacivertli ekip, 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvadı ve adımlarını atmaya hazırlanıyor. Listede birçok yıldız isim yer alıyor. Öncelik ise stoper. Kanarya, şampiyon futbolcu için kulübüyle görüşecek. Ayrıca iki isimle de yollar ayrılacak.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 18:07 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 18:07
Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

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    Sezona büyük umutlarla başlayan ve birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna ise Jose Mourinho'yu getirmişti. Sarı lacivertliler ilk yarısının tamamlanmas��na çok az bir süre kalan Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırad yer alıyor. Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde kaybedilen Athletic Bilbao maçı tüm okları yönetime çevirdi.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    SON 2 MAÇTA GOLÜ YOK

    Fenerbahçe rakipleri ile oynadığı son 2 maçta gol atmayı başaramadı. Beşiktaş'a karşı Tüpraş Stadyumu'nda Alexander Oxlade-Chamberlain'in golü ile 1-0 yenilen Kanarya, Athletic Bilbao karşısında ise Inaki Williams'aın 2 golüne engel olamayarak sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma aynı zamanda Jose Moırinho ve öğrencilerinin gol atamadığı ilk Avrupa maçı oldu.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi merakla bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket edecek yönetim, birçok ismi listesinde bulunduruyor. Portekizli çalıştırıcının onay vereceği isimlerle görüşmeler sağlanacak ve transfere nokta konulmaya çalışılacak.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    İLK HEDEF STOPER

    Fenerbahçe'nin bu sezon en çok sorun yaşadığı mevkilerin başında stoper geliyor. Hem sakatlıklar hem de istikrarsızlık nedeniyle farklı kurgularla oynamak zorudna kalan Jose Mourinho, duruma el atarak bu bölgeye takviye yapılmasını istedi. Diğer yandan yolcular da belirlendi.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    İLK HEDEF STOPER

    Fenerbahçe'nin bu sezon en çok sorun yaşadığı mevkilerin başında stoper geliyor. Hem sakatlıklar hem de istikrarsızlık nedeniyle farklı kurgularla oynamak zorudna kalan Jose Mourinho, duruma el atarak bu bölgeye takviye yapılmasını istedi. Diğer yandan yolcular da belirlendi.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    SAMET DÜŞÜNÜLMÜYOR

    Fenerbahçe'de ilk etapta planlar arasında yer almayan Samet Akaydin, yaşanan sakatlıklardan sonra forma şansı bulmaya başlamıştı. Jose Mourinho'nun oynattığı milli stoper, yaptığı hatalarla saç baş yoldurdu. Athletic Bilbao karşısında ilk golü yedirmesinin ardından hedef tahtasına oturtuldu.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    SİCİLİ KABARIK

    Sarı lacivertli ekipte performansıyla her geçen gün dibe vuran deneyimli stoper, son 2 senede yaptığı hatalarla dosyasını kabarttı. 19 Nisan 2023'te Başakşehir, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor, 24 Nisan 2024'te AEK - Panathinaikos, 22 Haziran 2024'te Türkiye Portekiz ve son olarak da Athletic Bilbao karşılaşmalardaki hamleleri pahalıya mal oldu. Sonunda da bileti kesildi.

    Samet'in yönetime ayrılmak istediği yönünde talepte bulunduğu da öğrenildi.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    BECAO DA GÖNDERİLECEK

    Fenerbahçe'de düşünülmeyen isimlerden biri de Becao. Yıldız stoperin beklentilerin altında kalmasının ardından Jose Mourinho'nun sambacının yerine takviye yapılmasını istediği bildirildi. 2028 yılına kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncunun talibi çıkması halinde gereken kolaylık sağlanacak.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

    Udinese'den geldiği dönemde kariyerinin en değerli dönemini geçiren 28 yaşındaki futbolcunun piyasası 8 milyon Euro'ya kadar düştü. Brezilyalının ülkesi veya İtalya'dan teklif alması bekleniyor.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    ŞAMPİYON STOPER LİSTEDE

    Fenerbahçe'de savunma tandemine transfer edilmek istenen isim de belli oldu. Kanarya'da PSV'de oynayan Olivier Boscagli listeye eklendi. 5.5 senedir Hollanda'da forma giyen Monakolu oyuncu bu sezon 21 maça çıktı. 1 gol atıp 4 de asist yaparak sko katkısında bulunmayı başardı.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    27 MİLYON EURO

    PSV Eindhoven'da yükselen performansıyla birlikte piyasa değerini de katlayan Olivier Boscagli, 27 milyon Euro seviyesine kadar çıktı. Ancak takımıyla sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Yönetim ise en düşük maliyetle bu süreci tamamlayarak imzayı attırmak amacında.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    HEM TEKNİK HEM KAFACI

    Olivier Boscagli'yi kadrosunda görmek istyeen Jose Mourinho için yönetim de oldukça olumlu. Defanstan hem topla çıkabilecek hem de hava toplarında etkili bir isim aranmasının ardından listeye giren yıldız futbolcu konusunda somut adımlar atılacak.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

    MİLLİ TAKIM YOLCUSU

    Bugüne kadar alt yaş kategorilerinde forma giyse de A Milli Takım seviyesinde Fransa adına oynayamayan Boscagli'nin önünü açabilecek bir durum ortaya çıktı. 27 yaşındaki savunmacının Fransız Milli Takımı'na seçilmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

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