Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor

İLK HEDEF STOPER Fenerbahçe'nin bu sezon en çok sorun yaşadığı mevkilerin başında stoper geliyor. Hem sakatlıklar hem de istikrarsızlık nedeniyle farklı kurgularla oynamak zorudna kalan Jose Mourinho, duruma el atarak bu bölgeye takviye yapılmasını istedi. Diğer yandan yolcular da belirlendi.

İLK HEDEF STOPER Fenerbahçe'nin bu sezon en çok sorun yaşadığı mevkilerin başında stoper geliyor. Hem sakatlıklar hem de istikrarsızlık nedeniyle farklı kurgularla oynamak zorudna kalan Jose Mourinho, duruma el atarak bu bölgeye takviye yapılmasını istedi. Diğer yandan yolcular da belirlendi.

SAMET DÜŞÜNÜLMÜYOR Fenerbahçe'de ilk etapta planlar arasında yer almayan Samet Akaydin, yaşanan sakatlıklardan sonra forma şansı bulmaya başlamıştı. Jose Mourinho'nun oynattığı milli stoper, yaptığı hatalarla saç baş yoldurdu. Athletic Bilbao karşısında ilk golü yedirmesinin ardından hedef tahtasına oturtuldu.

SİCİLİ KABARIK Sarı lacivertli ekipte performansıyla her geçen gün dibe vuran deneyimli stoper, son 2 senede yaptığı hatalarla dosyasını kabarttı. 19 Nisan 2023'te Başakşehir, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor, 24 Nisan 2024'te AEK - Panathinaikos, 22 Haziran 2024'te Türkiye Portekiz ve son olarak da Athletic Bilbao karşılaşmalardaki hamleleri pahalıya mal oldu. Sonunda da bileti kesildi. Samet'in yönetime ayrılmak istediği yönünde talepte bulunduğu da öğrenildi.