Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli kardeşlerim, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbime, şahsıma sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsenalar ediyorum. Kongremizin Kocaeli'mize, tüm ilçelerimize, vatandaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Hizmet bayrağımızı Kocaeli'nde dalgalandıran yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.



Kocaeli'nin gönül dilinden anlayan insanları bugün bizi bir kez daha bağrına bastı. Bu şehrin güzel insanlarına kalpten teşekkür ediyorum. Kocaeli bir yandan evlatlarını ülkenin dört bir yanına gönderirken; yetim kalan, öksüz kalan evlatlarımızı bağrına basan şehirlerimizdendir.

Bu can nefes aldıkça gönlüm sizinledir, kalbim Kocaeli ile atacaktır. bizim Kocaeli'ne olan sevgimiz tarife sığmaz. Bizim Kocaeli'ne olan aşkımız artar, eksilmez. Buraları Akçakoca'ların sevdiği gibi, Orhangazi'lerin sevdiği gibi seviyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nda örnek şehirlerden biri olmaya devam edecektir. 149 kalem projeyi hizmete açık. Şehir hastanesi standartlarındaki Gölcük Devlet Hastanesi'ni hizmete sunduk. Bugün de kongremizi gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz.

Kocaeli'ni daha da büyütmek için her türlü desteği sağlamayı bundan sonra da sürdüreceğiz. Kocaeli'nin saygıdeğer insanları, kıymetli dava arkadaşlarım, AK Parti, bir siyasi parti olma ötesinde bir davası bir derdi bir hayali olanların kurduğu, büyüttüğü, bugünlere getirdiği bir teşkilattır. AK Parti'yi klasik parti gibi gören fena halde yanılır.

Bu savrulmaların sonu kendi tarihine, kendi milletine önce yabancılaşmak sonra düşman hale gelmektir.

AK PARTİ DAVASI MAZLUMA UMUT OLMA DAVASIDIR



Bu milletin ekmeğini yiyip, millete düşmanlık ediyorlar. Bu ülkede siyaset yapıyor, bu devletin ekmeğini yiyor ama ülkeye millete açıkça düşmanlık güdüyor. Hadiselere başka başkentlerin penceresinde bakıyor adeta onların kılıcını sallıyor. Memleketle bağlarını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri, uğruna göğüs gerecekleri ülküleri kalmamış. Milletin kurduğu AK Parti asla böyle olmamıştır, olmayacaktır. Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Eksiği, hatayı günahı başkalarında değil kendimizde arayacağız. AK Parti davası bir medeniyet, mazluma umut olma, zulme son verme davasıdır. Bu dava büyük güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Bu dava adalet hürriyet ve birlikte onurlu yaşam davasıdır. Birilerinin yaptığı gibi bu davayı istismar etmeyeceğiz.

VEFASIZLIK YAPMADIK STATÜKOCU OLMADIK



23 yılda Türk siyasi tarihine damgamızı vurduk. Son mahalli seçimleri yol kazası olarak kabul ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.

SURİYE BİR TURNUSOL OLDU



Suriye krizi muhalefetin foyasını ortaya dökmüştür.





