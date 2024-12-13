SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. 149 kalem projeyi hizmete aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Kocaeli'ni daha da kalkındırmak için desteğimiz sürecek." dedi. AK Parti davasının mazluma umut olma, zulme son verme davası olduğunu belirten Erdoğan, "Önümüzdeki seçimlerde yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 17:25 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 17:51
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Değerli kardeşlerim, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbime, şahsıma sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsenalar ediyorum. Kongremizin Kocaeli'mize, tüm ilçelerimize, vatandaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Hizmet bayrağımızı Kocaeli'nde dalgalandıran yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

    Kocaeli'nin gönül dilinden anlayan insanları bugün bizi bir kez daha bağrına bastı. Bu şehrin güzel insanlarına kalpten teşekkür ediyorum. Kocaeli bir yandan evlatlarını ülkenin dört bir yanına gönderirken; yetim kalan, öksüz kalan evlatlarımızı bağrına basan şehirlerimizdendir.

    Bu can nefes aldıkça gönlüm sizinledir, kalbim Kocaeli ile atacaktır. bizim Kocaeli'ne olan sevgimiz tarife sığmaz. Bizim Kocaeli'ne olan aşkımız artar, eksilmez. Buraları Akçakoca'ların sevdiği gibi, Orhangazi'lerin sevdiği gibi seviyoruz.

    Türkiye Yüzyılı'nda örnek şehirlerden biri olmaya devam edecektir. 149 kalem projeyi hizmete açık. Şehir hastanesi standartlarındaki Gölcük Devlet Hastanesi'ni hizmete sunduk. Bugün de kongremizi gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz.

    Kocaeli'ni daha da büyütmek için her türlü desteği sağlamayı bundan sonra da sürdüreceğiz. Kocaeli'nin saygıdeğer insanları, kıymetli dava arkadaşlarım, AK Parti, bir siyasi parti olma ötesinde bir davası bir derdi bir hayali olanların kurduğu, büyüttüğü, bugünlere getirdiği bir teşkilattır. AK Parti'yi klasik parti gibi gören fena halde yanılır.

    Bu savrulmaların sonu kendi tarihine, kendi milletine önce yabancılaşmak sonra düşman hale gelmektir.

    AK PARTİ DAVASI MAZLUMA UMUT OLMA DAVASIDIR

    Bu milletin ekmeğini yiyip, millete düşmanlık ediyorlar. Bu ülkede siyaset yapıyor, bu devletin ekmeğini yiyor ama ülkeye millete açıkça düşmanlık güdüyor. Hadiselere başka başkentlerin penceresinde bakıyor adeta onların kılıcını sallıyor. Memleketle bağlarını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri, uğruna göğüs gerecekleri ülküleri kalmamış. Milletin kurduğu AK Parti asla böyle olmamıştır, olmayacaktır. Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Eksiği, hatayı günahı başkalarında değil kendimizde arayacağız. AK Parti davası bir medeniyet, mazluma umut olma, zulme son verme davasıdır. Bu dava büyük güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Bu dava adalet hürriyet ve birlikte onurlu yaşam davasıdır. Birilerinin yaptığı gibi bu davayı istismar etmeyeceğiz.

    VEFASIZLIK YAPMADIK STATÜKOCU OLMADIK

    23 yılda Türk siyasi tarihine damgamızı vurduk. Son mahalli seçimleri yol kazası olarak kabul ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.

    SURİYE BİR TURNUSOL OLDU

    Suriye krizi muhalefetin foyasını ortaya dökmüştür.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Nevşin Mengü’den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağladı!
    Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Rekabet Kurulu’ndan Google’a 2.6 milyar TL’lik ceza
    Suriyeliler Esad sonrası ilk cuma namazı için Şam’ın kalbi Emevi Camii’ne akın etti
    Fransa’nın yeni Başbakanı Francois Bayrou oldu!
    A Milli Takım’ın Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu!
    Bursa Adliyesi’nde silahlı saldırı! O kavganın intikamı... Silahı adliyeye nasıl soktu? Tekerlekli sandalye detayı | Soruşturma başlatıldı
    Başkan Erdoğan’dan Sudan’a teklif! Somali ve Etiyopya krizini örnek verdi: İsterseniz devreye girebiliriz
    Mourinho işareti vermişti! Fenerbahçe’ye dev stoper
    Donald Trump’ın kripto prensleri! Bitcoin fırladı milyarderler ortaya çıktı: O isimler 20 Ocak’ı bekliyor
    Fenerbahçe’den 3 radikal karar!
    Hem gelirken hem giderken hakarete uğradılar... Suriyeli düşmanlığının arka planı: Müslümanlara düşmanlar!
    Dışişleri Bakanlığında kritik görüşme: Bakan Fidan Blinken’ı kabul etti
    SON DAKİKA