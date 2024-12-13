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Nevşim Mengü'den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'i yayına bağladı!

CHP yandaşı Nevşin Mengü büyük bir skandala imza attı. Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD'nin elebaşı Salih Müslim'i canlı yayına yaldı. Nevşin Mengü'nün teröristleri legalize etmeye çalışması tepki çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 16:43 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 17:05
Nevşim Mengü’den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağladı!

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    Suriye'de halkına kan kusturan Baas rejimi devrildi.

    Beşar Esad kirli geçmişi ve servetiyle Rusya'ya kaçtı. Esad'ın devrilmesiyle birlikte Suriye Milli Ordusu terör örgütü PKK'yı da kritik noktalarda kazımaya başladı.

    Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    NEVŞİN MENGÜ'DEN SKANDAL
    ABD terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek PKK/YPG ile çalışmaya devam edeceklerini açıklamasıyla eş zamanlı olarak CHP yandaşı Nevşin Mengü büyük bir skandala imza attı.

    TERÖRİSTBAŞINI CANLI YAYINA ALDI
    Mengü, terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşı Salih Müslim'i YouTube kanalında canlı yayına aldı.

    Nevşin Mengü PKK/PYD Elebaşı Salih Müslim'i canlı yayına aldı (Ekran Görüntüsü)Nevşin Mengü PKK/PYD Elebaşı Salih Müslim'i canlı yayına aldı (Ekran Görüntüsü)

    Teröristbaşı Müslim, Suriye'deki yönetime ortak olmak istediklerini söyledi.

    Mengü'nün teröristbaşı Müslim'e "Sayın Müslim ve Salih Bey" diye seslenmesi dikkat çekti.

    Detaylar gelecek...

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