Nevşim Mengü’den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağladı!

Suriye'de halkına kan kusturan Baas rejimi devrildi.
Beşar Esad kirli geçmişi ve servetiyle Rusya'ya kaçtı. Esad'ın devrilmesiyle birlikte Suriye Milli Ordusu terör örgütü PKK'yı da kritik noktalarda kazımaya başladı.
Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
NEVŞİN MENGÜ'DEN SKANDAL
ABD terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek PKK/YPG ile çalışmaya devam edeceklerini açıklamasıyla eş zamanlı olarak CHP yandaşı Nevşin Mengü büyük bir skandala imza attı.
TERÖRİSTBAŞINI CANLI YAYINA ALDI
Mengü, terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşı Salih Müslim'i YouTube kanalında canlı yayına aldı.
Nevşin Mengü PKK/PYD Elebaşı Salih Müslim'i canlı yayına aldı (Ekran Görüntüsü)
Teröristbaşı Müslim, Suriye'deki yönetime ortak olmak istediklerini söyledi.
Mengü'nün teröristbaşı Müslim'e "Sayın Müslim ve Salih Bey" diye seslenmesi dikkat çekti.
Detaylar gelecek...