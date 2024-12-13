Nevşim Mengü’den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağladı!

Suriye'de halkına kan kusturan Baas rejimi devrildi.

Beşar Esad kirli geçmişi ve servetiyle Rusya'ya kaçtı. Esad'ın devrilmesiyle birlikte Suriye Milli Ordusu terör örgütü PKK'yı da kritik noktalarda kazımaya başladı.

Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

NEVŞİN MENGÜ'DEN SKANDAL

ABD terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek PKK/YPG ile çalışmaya devam edeceklerini açıklamasıyla eş zamanlı olarak CHP yandaşı Nevşin Mengü büyük bir skandala imza attı.