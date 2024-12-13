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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye mesajı: Sürecin kansız şekilde olmasının yolunu açtık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Esad'ın çöktüğü günlerde Rusya ve İran ile görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Fidan, "Minimum can kaybı olması için 2 önemli önemli aktör ile görüşmeler sürdürerek bunun kansız bir şekilde olmasının yolunu açtık” dedi. Bakan Fidan, Şam Büyükelçiliğinin yarın faaliyete geçeceğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 22:13 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 22:27
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye mesajı: Sürecin kansız şekilde olmasının yolunu açtık

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    Dışişleri Bakanı Fidan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    "14 yıl boyunca bu konuyu milletimize nasıl anlatırız, tedbirlerimiz ne olacak, sayın Cumhurbaşkanımız her zaman bu meselenin arkasında durdu. Biz sorundan önce de sonra da Suriye halkının iyiliğini düşündük. Uzun vadede bu konuda iyi bir noktaya geldik.

    Zaman zaman çok karamsar noktalara geldiğimiz anlar oldu. İdlib'e çekilmemiz vs tüm bu süreçlerde çok ciddi kararlar almamız gerekti. Türkiye bu süreçte terörle mücadelesini iyi bir şekilde yaptı. Herkesin anlamakta zorluk çektiği bir ilişki tarzı gerçekliştirdi.

    Astana süreci başlayıp Helep boşaldaktan sonra Suriye'nin Dostları Platformu Suriye'nin yanında olmuştur. Dar görüşlülük çaresi olan bir hastalık değil, dinlemediler. O zamanda Özgür Suriye Ordusu Suriye Milli Ordusu'na dönüştürüldü.

    Biz Suriye'deki iç savaştan dolayı ev sahipliği yaptık. Suriye Milli Ordusu desteklenmeseydi, Suriye muhalefeti yok edilmekmi kalmazdı milyonlarca mülteci Türkiye'ye gelirdi.

    Türkiye riskleri görüyordu. Bizim niyetimiz Suriye halkını mutlu eden bir Suriye'nin ortaya çıkması. Baktık ki gerçekten durum çok kötü. Cumhurbaşkanımız elini uzattı. Uzun yıllar boyunca rejim kendi eksiklerini gördü. Hiçbir şekilde bu konuyu konuşmak istemediler. Biz kendilerinden bir şey istemeyecektik. İnsani isteklerimiz vardı. Kendi hakkını düşman olarak gördükleri için bi konulara girmediler. Rusya ve İran'ın etkisi altındaydılar ve bu aşamaya geldik."

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