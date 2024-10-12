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Hazal Kaya: Ali'ye biri asılırsa çok eğlenirim

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya’dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Kaya, “Aynı masada biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Hazal Kaya: Ali’ye biri asılırsa çok eğlenirim

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34 yaşındaki Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin iki çocukları olmuştu. Her zaman çok konuşulan Kaya'dan Ali Atay ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Bir programa konuk olan l Kaya, eşi Ali Atay'la ilişkisini anlattı. Güzel oyuncu, "Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi... Çok âşığız ve kabul ettik bunu" dedi.

GİDİP SORARIM!

Hazal Kaya, "Kocanıza biri asılsa nasıl karşılarsınız?" sorusuna, "Aynı masada oturduğum biri Ali'ye asılırsa çok eğlenirim. 'Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun' diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARDAN KORKUYORUM"

'Bir hayvan olma şansım olsa balporsuğu olmak isterdim' diyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü korku duygusu yok. Yılan yiyor, aslanlara saldırıyor. Ben çok korkak olduğum için bu beni mutlu ediyor. Çok korktuğum için bu kadar korkusuz zannediliyorum. En çok da insanlardan korkuyorum."

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