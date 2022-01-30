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    Sezer Dermenci'ye Ivana Sert eleştirisi

    “Ivana’nın giydiği her kıyafeti kabul edemem” diyen Sezer Dermenci tepki çekti. Maçoluk yapan ünlü işletmeciye, Ivana’nın eski eşi Yurdal Sert’in soyadını kullanması hatırlatıldı.

    Sert tepki!

    Ivana Sert'in işletmeci eşi Sezer Dermenci, tepki çekti. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da bir etkinliğe katılan Dermenci, Gülşen'in sahne kıyafetleri için "Benim kabul edebileceğim kıyafetler değil. Ivana böyle bir şey giyip, beni zor durumda bırakmaz" demişti.

    Maçoluğunu konuşturan Dermenci'ye tepki yağdı. Ünlü işletmeciye, Ivana'nın hala eski eşi Yurdal Sert'in soyadını kullanması hatırlatıldı. Dermenci'ye "Soyadına karışmıyorsun ama kıyafetine karışıyorsun. Bir garip maçoluk" yorumları yapıldı.

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