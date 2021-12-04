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    Kaan Urgancıoğlu, gecelerde bambaşka biri oluyor! Agresif tavırlarıyla şaşırttı

    Kaan Urgancıoğlu, gecelerde bambaşka biri oluyor. Önceki gün eğlence turuna çıkan oyuncu, gazetecilerle karşılaşınca sinirlendi. Urgancıoğlu, agresif tavırlarıyla şaşırttı.

    Doğan Savaş
    Gece agresifi!

    Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. Kameraları bir anda karşısında gören oyuncu, alkolünde verdiği etkiyle çılgına döndü.

    Muhabirlerle tartışan Urgancıoğlu, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde sizinle konuşmayacağım. Alkol kullandım. Yanımdaki hanımlar menajerlerim" dedi. Muhabirlerin soruları karşısında sinirlenen oyuncu, "Bana soru soracaksanız, sabah sorarsınız. Bu saatte soramazsınız" diyerek öfkelendi.

    KAMERALARA SALDIRDI
    Gazetecilerden, "Biz gece çalışıyoruz. İşimiz ünlüleri gördüğümüzde soru sormak" diye cevap gelince iyice sinirlenen oyuncu, kameralara müdahale etmeye çalıştı. Daha öncelerde de çıktığı gece turlarında aynı tavırları yapan Kaan Urgancıoğlu, "Gece agresifi" dedirtti.

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    Hani yalandı!
    Haberler Saklambaç Kaan Urgancıoğlu, gecelerde bambaşka biri oluyor! Agresif tavırlarıyla şaşırttı
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