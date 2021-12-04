Kaan Urgancıoğlu, gecelerde bambaşka biri oluyor! Agresif tavırlarıyla şaşırttı

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. Kameraları bir anda karşısında gören oyuncu, alkolünde verdiği etkiyle çılgına döndü.

Muhabirlerle tartışan Urgancıoğlu, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde sizinle konuşmayacağım. Alkol kullandım. Yanımdaki hanımlar menajerlerim" dedi. Muhabirlerin soruları karşısında sinirlenen oyuncu, "Bana soru soracaksanız, sabah sorarsınız. Bu saatte soramazsınız" diyerek öfkelendi.

KAMERALARA SALDIRDI

Gazetecilerden, "Biz gece çalışıyoruz. İşimiz ünlüleri gördüğümüzde soru sormak" diye cevap gelince iyice sinirlenen oyuncu, kameralara müdahale etmeye çalıştı. Daha öncelerde de çıktığı gece turlarında aynı tavırları yapan Kaan Urgancıoğlu, "Gece agresifi" dedirtti.