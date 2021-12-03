Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu alkol aldı muhabirlere saldırdı! Menajeri daha fazla dayanamadı duruma el attı işte o anlar...

"ALKOL KULLANDIM, SİZİNLE KONUŞMAYACAĞIM"

2. Sayfa programına göre, yanına gelerek soru sorulmasından rahatsız olan Kaan Urgancıoğlu, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde konuşmayacağım. 2 saattir bizi beklediğinizi biliyorum. Alkol kullandım, sizinle de konuşmayacağım. Menajerlerimle birlikte yemek yemeğe geldim. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracaksan da sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana" dedi.