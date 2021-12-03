Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu alkol aldı muhabirlere saldırdı! Menajeri daha fazla dayanamadı duruma el attı işte o anlar
Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu alkol aldı muhabirlere saldırdı! Menajeri daha fazla dayanamadı duruma el attı. Önceki akşam menajerleriyle bir mekanda yemek yedi. Yemekte alkol tüketen oyuncu, mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce gerildi. Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine sinirlenen oyuncu, kayıt alan kamerayı tutmaya çalışınca duruma menajerleri müdahale etti.
03.12.2021 11:15
- Son Güncelleme: 03.12.2021 11:15
Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu alkol aldı muhabirlere saldırdı! Menajeri daha fazla dayanamadı duruma el attı işte o anlar...
Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam menajerleriyle bir mekanda yemek yedi. Yemekte alkol tüketen oyuncu, mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce gerildi.
"ALKOL KULLANDIM, SİZİNLE KONUŞMAYACAĞIM"
2. Sayfa programına göre, yanına gelerek soru sorulmasından rahatsız olan Kaan Urgancıoğlu, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde konuşmayacağım. 2 saattir bizi beklediğinizi biliyorum. Alkol kullandım, sizinle de konuşmayacağım. Menajerlerimle birlikte yemek yemeğe geldim. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracaksan da sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana" dedi.