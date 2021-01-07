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    Zayıflama uğruna midesinin yarısını aldır ölüm korkusu yaşadı

    49 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu, , zayıflama uğruna midesinin yarısını aldırdı. Bağırsaklarını bağlattı. 46 kiloya inince ölüm korkusu yaşadı.

    'Kill'o!
    , zayıflama uğruna midesinin yarısını aldırdı. Bağırsaklarını bağlattı. 46 kiloya inince ölüm korkusu yaşadı:

    Yemek yiyemiyorum. Çünkü mide yok! Besinler ince bağırsağa gidiyor.



    Sürekli tuvalete taşınıyorum. Su bile içemiyorum. la besleniyorum.

    Hayatım tehlikede. Ölüm korkusu yaşıyorum...



    Ne olur güzelleşmek uğruna yanlış kararlar vermeyin. Bu ameliyat herkese yapılmamalı!











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