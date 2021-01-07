Seren Serengil, zayıflama uğruna midesinin yarısını aldırdı. Bağırsaklarını bağlattı. 46 kiloya inince ölüm korkusu yaşadı:
Yemek yiyemiyorum. Çünkü mide yok! Besinler ince bağırsağa gidiyor.
Sürekli tuvalete taşınıyorum. Su bile içemiyorum. Serumla besleniyorum.
Hayatım tehlikede. Ölüm korkusu yaşıyorum...
Ne olur güzelleşmek uğruna yanlış kararlar vermeyin. Bu ameliyat herkese yapılmamalı!
Yemek yiyemiyorum. Çünkü mide yok! Besinler ince bağırsağa gidiyor.
Sürekli tuvalete taşınıyorum. Su bile içemiyorum. Serumla besleniyorum.
Hayatım tehlikede. Ölüm korkusu yaşıyorum...
Ne olur güzelleşmek uğruna yanlış kararlar vermeyin. Bu ameliyat herkese yapılmamalı!