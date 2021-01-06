SON DAKİKA: Seren Serengil'in son hali korkuttu! 'Kilo vermemi durduramıyoruz' diyen Seren Serengil'in hastalığı ne?

Geçirdiği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, zayıflama merakı konusunda kadınları uyararak, "Her kadına Allah güzellikler vermiştir. Kaşını vermiştir, gözünü vermiştir, bir şeyini vermiştir. Biz çok fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman mutlaka bir problem yapıyoruz. Kalbimiz güzel olduktan sonra biz her halimizle güzeliz. Bu konuda hiç örnek olmak istemiyorum. Çok yanlış bir karar verdim" dedi.

Bağırsak bağlatma (gastrit bypass) ameliyatından sonra 6-7 ay içinde 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, yeni bir tedaviye başladı. Serengil, ani kilo kaybı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına karşı haftanın üç günü hastanede yatarak serum alacak. Seren Serengil yaşadıklarını ve tedavi sürecini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu, sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "Kilo vermemi durduramıyoruz. Çünkü süregelen bir ishal var yani devamlı. Sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorsunuz bu ameliyattan sonra. Bunun bu kadar çok olabileceğini düşünmezdim" dedi.



Serengil, "Gece belki 5-6 kere uyanıyorum, gün boyunca en az 7-8 kere tuvalete taşınıyorum. Günde sekiz öğün falan ve her öğünümde baya ana yemek kadar yemek yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yapmıyor. Direkt ince bağırsağa gittiği için yediğiniz besinler çıkıyor ve gidiyor. Maalesef ben bunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK PİŞMANIM"

"İlk önce mide ameliyatı oldum, 5-6 yıl önce. Çok güzel geçti, sağlıklı bir şekilde kilomu verdim. Fakat ondan sonra çocuk yapma kararı aldık eşimle. O zaman hormon tedavisi gördüm ve 10-15 kilo aldım. Alınca ve ondan sonra da çocuğu kaybedince bir bunalım yaşadım ve 15 kilonun üzerine bir 6 kilo daha aldım, 20 kiloyu almış oldum. O sırada televizyona başlamak gerekiyordu, her gün ekrandayım. Panikledim 'daha fazla kilo alacağım' diye. Bu sefer bu gastrit bypass yani bağırsağı bağlatma ameliyatı oldum. Çok pişmanım."

"Asla ne bir doktoru suçluyorum; tamamen kendi öz irademle gittim, benim kararımdı. Ama 67-75 kilodaki kişilerin bu ameliyatları olmaması gerekiyor. Çünkü 150-160 kiloluk bir obez hastanın zaten ölüm riski çok, her türlü hastalığa açık. 150 kilodaki kişinin bu ameliyatı olmasındaki riskle, 67 kilo bir kişinin bu ameliyatı olmasının riski arasında çok büyük fark var. Ben şimdi kilomu durduramıyorum."



"46 KİLOLARA DÜŞTÜM, ÇOK ZAYIFLADIM"

"Geri dönüşüm ameliyatı istedim; tekrar midemi kullanayım, eski halime döneyim diye. Fakat şu anda çok kilo kaybettim. 46 kilolara düştüm, çok zayıfladım. 70 kilolardan düştüm, 7-8 ay oldu galiba. Önemli olan aslında 46 kilo olmakta değil, önemli olan vücut hiçbir besini, minerali, hiçbir vitamini tutmuyor. Bu sefer de organ yetmezliğine sebep oluyor, kalp krizleri olabiliyor."



"Şimdi doktorlara gitmeye başladım çünkü solunumla da alakalı problem var. Haftanın üç günü hastaneye yatacağım yayından sonra, serum alacağım. Vitamin falan almıyorum, su da içmiyorum. Aslında benim de hatalarım yok değil. Biraz daha kendime dikkat edeceğim, haftanın üç günü de serum alacağım. Hazirana kadar toparlandım toparlandım. Toparlanamadığım zaman ameliyata sokacaklar mecburen. Çünkü daha fazla kilo kaybı sorun olacak."



"KALBİMİZ GÜZEL OLDUKTAN SONRA BİZ HER HALİMİZLE GÜZELİZ"

Seren Serengil, hiç kimseden şikâyetçi olmadığını belirterek, "Yetişkin bir insanım. Benim bunu yaptırmamam gerekiyordu başta. Vitamin de almadım, belki vitaminlerimi de düzenli kullanmalıydım, su hiç içmem. Ağızıma su sürmüyorum, çok zararlı bir şey, sekiz yaşımdan beri su içmiyorum. Amacım çıkıp birilerini suçlamak falan değil. Yaptırmasaydım, yani aklı başında insanım değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Biz kadınlarda problem var, sevmiyoruz kilolu olmayı. Ama inanın şu anda zayıflığımın tadını hiç çıkaramıyorum. O kadar halsizim, hastayım. Seruma daha yeni başladık. Bu ilk haftam, haftanın üç günü yatacağım hastaneye artık göreceğiz nasıl olacak. İnşallah iyi olsun. Annem üzülmesin, herkes üzülüyor, etrafımdaki herkes üzülüyor. Ben de kimseyi aynı konularla sıkmak istemiyorum, kimseyi üzmek istemiyorum."

"Ben iki kilo vereyim de mutlu olayım, güzel olayım diye çocuğu kaybetmiştim, çok bunalımdaydım. Bir de kilo falan alınca böyle bir şey yapmak istedim. Ama çok zararlı. Buradan hanımlara bir söyleyeceğim şey; her kadına Allah güzellikler vermiştir. Kaşını vermiştir, gözünü vermiştir, bir şeyini vermiştir. Biz çok fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman mutlaka bir problem yapıyoruz. Kalbimiz güzel olduktan sonra biz her halimizle güzeliz. Bu konuda hiç örnek olmak istemiyorum. Çok yanlış bir karar verdim."