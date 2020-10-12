Sinan Özen Neva’ya dua istedi

Şarkıcı Sinan Özen, son günlerde hem hayatının en güzel anlarını hem de büyük bir acıyı anda yaşıyor. 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen 57 yaşındaki Sinan Özen'in Şubat'ta ikiz bebekleri dünyaya geldi. Neva ve Sanberk adını verdikleri çocukları olan çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığını öğrenince yıkıldı. Küçük Neva, sağlık sorunları nedeniyle 6 ameliyat geçirdi. 17 Ekim'de 7'nci ameliyatını olacak. Sevenlerinden dua isteyen Özen, "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva ameliyat olacak. Dua edin" dedi.