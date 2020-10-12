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    • Saklambaç
    • 12.10.2020 Gazete
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    Neva’ya dua istedi

    , Neva ismini verdiği kızını kucağına aldı. Ancak minik yavrunun doğuştan rahatsız olduğu anlaşıldı. 7. ameliyat öncesi çağrı yaptı: dua edin.

    Sinan Özen Neva’ya dua istedi

    Şarkıcı Sinan Özen, son günlerde hem hayatının en güzel anlarını hem de büyük bir acıyı anda yaşıyor. 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen 57 yaşındaki Sinan Özen'in Şubat'ta ikiz bebekleri dünyaya geldi. Neva ve Sanberk adını verdikleri çocukları olan çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığını öğrenince yıkıldı. Küçük Neva, sağlık sorunları nedeniyle 6 ameliyat geçirdi. 17 Ekim'de 7'nci ameliyatını olacak. Sevenlerinden dua isteyen Özen, "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva ameliyat olacak. Dua edin" dedi.
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    Haberler Saklambaç Sinan Özen Neva’ya dua istedi