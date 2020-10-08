Yaklaşık 4 yıl önce Özgü Namal ve eşi Serdar Oral, her şeyi geride bırakıp Muğla Köyceğiz'e yerleşti. Çift, çocuklarını gözlerden uzak ve doğal bir ortamda büyütmek istedi.
Nefes terapisti olan Oral, İstanbul'da önceki gün kalp krizi geçirdi. Durumu bakıcıları fark etti. Hastaneye kaldırılan Oral tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan Oral'ın ani ölümü sevenlerini şoke etti. Serdar Oral, Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşinin cenazesine katılamayan Namal'ın ise ayakta dahi duramadığı öğrenildi. Öte yandan Namal ve Oral'ın kısa bir süre önce çocuklarının eğitimi için İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Kariyerine de kaldığı yerden devam kararı alan Namal, pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen iki filme "evet" demişti.
AYAKTA DURACAK HALİ YOKTU!
Özgü Namal, eşinin cenazesine katılamadı. Üzerinde 'Biricik eşim ve babamız' yazılı çelenk yolladı. Ünlü oyuncunun ayakta dahi duramadığı öğrenildi.
KALBİ EGE'DE KALDI
Özgü Namal, şöhreti elinin tersiyle itti. aşkı ve huzuru seçti. Serdar Oral ile evlenip Köyceğiz'e yerleşti. iki çocuk dünyaya getirdi. Ancak biricik eşi kalp krizinden can verdi. Herkesin hayalini kurduğu hayat acıyla bitti. akıllara o söz geldi: Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir.