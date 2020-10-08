Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan Oral'ın ani ölümü sevenlerini şoke etti. Serdar Oral, Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşinin cenazesine katılamayan Namal'ın ise ayakta dahi duramadığı öğrenildi. Öte yandan Namal ve Oral'ın kısa bir süre önce çocuklarının eğitimi için İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Kariyerine de kaldığı yerden devam kararı alan Namal, pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen iki filme "evet" demişti.





AYAKTA DURACAK HALİ YOKTU!

Özgü Namal, eşinin cenazesine katılamadı. Üzerinde 'Biricik eşim ve babamız' yazılı çelenk yolladı. Ünlü oyuncunun ayakta dahi duramadığı öğrenildi.

KALBİ EGE'DE KALDI

Özgü Namal, şöhreti elinin tersiyle itti. aşkı ve huzuru seçti. Serdar Oral ile evlenip Köyceğiz'e yerleşti. iki çocuk dünyaya getirdi. Ancak biricik eşi kalp krizinden can verdi. Herkesin hayalini kurduğu hayat acıyla bitti. akıllara o söz geldi: Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir.