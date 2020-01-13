Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.01.2020
  • Gazete

"Aşk her yerde" dedirtti

Gezgin aşıklar , gittikleri her yerde romantik karelere imza atıyor. günlerde de turuna çıkan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdukları pozlarla "Aşk her yerde" dedirtti.

Aşk her yerde
Gezgin aşıklar Larissa ile Burak Gacemer, gittikleri her yerde romantik karelere imza atıyor. günlerde de turuna çıkan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdukları pozlarla "Aşk her yerde" dedirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriLarissa ile Burak Gacemer "Aşk her yerde" dedirtti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri