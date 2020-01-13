Gezgin aşıklar Larissa ile Burak Gacemer, gittikleri her yerde romantik karelere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa turuna çıkan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdukları pozlarla "Aşk her yerde" dedirtti.
Gezginaşıklar Larissa ile Burak Gacemer, gittikleri her yerde romantik karelere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa turuna çıkan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdukları pozlarla "Aşkher yerde" dedirtti.
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