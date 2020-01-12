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  • 12.01.2020
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'dan gülümseten paylaşım

İşadamı 'ın eski eşi 'dan gülümseten paylaşım... Sedef Hanım, 'un eski bir karesini Photoshop'ladı. Orman, aktörü, kendi fotoğrafıyla selfie çekiyormuş gibi gösterdi.

Yok böyle fotoşop!

İşadamı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman'dan gülümseten paylaşım... Sedef Hanım, 'un eski bir karesini Photoshop'ladı. Orman, aktörü, kendi fotoğrafıyla selfie çekiyormuş gibi gösterdi.

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