İşadamı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman'dan gülümseten paylaşım... Sedef Hanım, Tom Cruise'un eski bir karesini Photoshop'ladı. Orman, aktörü, kendi fotoğrafıyla selfie çekiyormuş gibi gösterdi.
İşadamı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman'dan gülümseten paylaşım... Sedef Hanım, Tom Cruise'un eski bir karesini Photoshop'ladı. Orman, aktörü, kendi fotoğrafıyla selfie çekiyormuş gibi gösterdi.
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